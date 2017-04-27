焦点：日本央行政策会议料提出乐观经济评估 淡化宽松退场臆测

焦点：白宫提议出售美国一半战略石油储备 将削弱OPEC减产行动
路透新加坡5月23日 - 美国总统特朗普提议出售美国一半战略石油储备的方案周二令能源市场大呼意外，因为这与石油输出国组织(OPEC)控制供应以抬高油价的行动背道而驰。
路透东京4月27日 - 随着法国政治疑虑消退，在全球经济乐观气氛回温的激励下，日本央行周四料将维持货币政策不变，并表态认为日本经济复苏动能增强。
但日本央行总裁黑田东彦料将提醒金融市场，在通胀率远低于央行的2%目标情况下，央行距离退出货币刺激措施仍很遥远。
包括央行副总裁岩田规久男在内的多名日本央行官员近日表示，央行正在对于最终可能如何撤走刺激措施进行内部研究，但他们也指出，距离真正退场将还有很长一段时间。
“日本央行希望现在释出的关键讯息是，目前并没有退场的近期计划，焦点放在继续维持刺激措施，”一名熟知央行思维的消息人士称。另外两名消息人士亦抱持相同看法。
消息人士称，日本央行下次召开利率会议时，对经济的看法料比上月更加乐观，因强劲出口和工厂产出支撑日本经济复苏。
但分析师称，日本央行在季报中可能小幅调降本财年的通胀预估，并强调多方因素令价格承压，比如薪资增长缓慢和家庭支出疲软。
“全球经济前景已经转亮，但日本央行会小心行事，不流露出任何可能撤回刺激措施的迹象，因为这样可能触发不乐见的日圆上涨，”SMBC Friend证券首席市场分析师岩下真理说。
“而且，在通胀率甚至还不到1%的时候就谈论政策退场也不合理，”她说。
在周四的会议上，外界普遍预计日本央行将维持通过大规模资产购买计划，引导短期利率在负0.1%和10年期公债收益率在零附近的承诺不变。
分析师还预计日本央行将维持对每年增持80万亿(兆)日圆(7,190亿美元)公债的承诺不变。
随着日本3月出口增长速度创逾两年来最快，且制造业信心升至全球金融危机以来最高，日本经济已显示出复苏迹象。
但2月核心CPI较上年同期仅上涨0.2%，不禁令市场怀疑，通胀率是否能像央行预测的那样到2019年3月触及2%的目标。(完)
(编译 蔡美珍/艾茂林/于春红 审校 刘秀红/汪红英)
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