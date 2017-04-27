焦点：日本央行政策会议料提出乐观经济评估 淡化宽松退场臆测

路透东京4月27日 - 随着法国政治疑虑消退，在全球经济乐观气氛回温的激励下，日本央行周四料将维持货币政策不变，并表态认为日本经济复苏动能增强。

但日本央行总裁黑田东彦料将提醒金融市场，在通胀率远低于央行的2%目标情况下，央行距离退出货币刺激措施仍很遥远。

包括央行副总裁岩田规久男在内的多名日本央行官员近日表示，央行正在对于最终可能如何撤走刺激措施进行内部研究，但他们也指出，距离真正退场将还有很长一段时间。

“日本央行希望现在释出的关键讯息是，目前并没有退场的近期计划，焦点放在继续维持刺激措施，”一名熟知央行思维的消息人士称。另外两名消息人士亦抱持相同看法。

消息人士称，日本央行下次召开利率会议时，对经济的看法料比上月更加乐观，因强劲出口和工厂产出支撑日本经济复苏。

但分析师称，日本央行在季报中可能小幅调降本财年的通胀预估，并强调多方因素令价格承压，比如薪资增长缓慢和家庭支出疲软。

“全球经济前景已经转亮，但日本央行会小心行事，不流露出任何可能撤回刺激措施的迹象，因为这样可能触发不乐见的日圆上涨，”SMBC Friend证券首席市场分析师岩下真理说。

“而且，在通胀率甚至还不到1%的时候就谈论政策退场也不合理，”她说。

在周四的会议上，外界普遍预计日本央行将维持通过大规模资产购买计划，引导短期利率在负0.1%和10年期公债收益率在零附近的承诺不变。

分析师还预计日本央行将维持对每年增持80万亿(兆)日圆(7,190亿美元)公债的承诺不变。

随着日本3月出口增长速度创逾两年来最快，且制造业信心升至全球金融危机以来最高，日本经济已显示出复苏迹象。

但2月核心CPI较上年同期仅上涨0.2%，不禁令市场怀疑，通胀率是否能像央行预测的那样到2019年3月触及2%的目标。(完)