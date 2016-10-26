焦点：日本央行下周料按兵不动 黑田东彦任期内恐难达成通胀目标

路透东京10月26日 - 日本央行料将会在下周暂停扩大刺激措施，但有可能下调物价预期。预计在2018年任期结束前，日本央行总裁黑田东彦都不会看到通胀率触及2%的目标。

在政策维持不变的基础上，九位政策审议委员可能还会就上个月所采取新政策框架的一些运行细节展开辩论，像是如果收益率低于目标水平，央行在多大程度上放缓购债速度等。

有消息人士告诉路透，日本央行可能在季度评估报告中略微下调下一财年的通胀预估，以反映疲弱消费以及日圆走强导致的进口成本下滑状况。

评估报告中可能还会将达成通胀目标的时间延后至黑田东彦任期结束之后，黑田东彦五年任期将于2018年4月到期。目前日本央行预计，会在截至2018年3月底的财年达成2%通胀目标。

日本央行在周二结束两日会议时，预计将维持短期利率目标在负0.1%，亦维持将10年期公债收益率引导在零附近的承诺。此前日本央行调整政策框架，以便更好地与通缩长期作战。

虽然全球存在像美国大选结果等诸多不确定性，但日本央行认为，基本没有致使日本经济温和复苏脱轨的迫切风险。

“日本央行下调通胀预估不会自动触发更多宽松措施，”一位熟悉日本央行思路的消息人士说。另外两位消息人士赞同这种看法。

**暂且顺利**

日本央行上月调整政策，转向瞄准利率而非印钞速度。此前实施数年之久的大规模资产购买计划未能让经济摆脱停滞。

在新的“控制收益率曲线”框架下，日本央行主要的宽松手法是加深负利率，必要时辅以下调10年期公债收益率目标。

日本央行官员认为收益率曲线控制目前为止进行顺利。即便央行小幅缩减了本月超长期债券的购买量，债市仍然保持稳定。

但官员们没有因此自满，而是强调央行暂时还不会大幅削减公债购买规模，尤其是为了避免让市场认为日本央行在准备缩减大规模的刺激计划。

一些官员指出，央行委员会面临的最大挑战是在每次审议利率时就收益率曲线应当是什么样子达成共识，尤其是如果债券收益率因为央行不可控的外部因素而大涨，或因日本经济前景预测不佳而下滑的话。

“目前为止一切进展顺利，并不等于它们未来也会保持这种状况，”另一位消息人士说。

在会后的例行记者会上，黑田东彦有可能重申日本央行未来任何时候都有可能根据目前的主要政策目标利率水平--而非购买量--来加快或放缓购债。(完)