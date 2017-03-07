日央行委员政井贵子称日圆汇率持续大幅波动或损害企业信心

路透东京3月7日 - 日本央行周二公布审议委员政井贵子的一份讲话文稿称，汇率大幅波动对日本经济而言是一项忧虑，因为这可能损害企业信心。

政井贵子周一在苏黎世发表讲话称，日圆在2016年走势震荡，兑美元在上半年大幅上涨，而接近年底时又下跌，让日本企业很难做生意。

“汇率这样大幅震荡着实堪忧，如果持续下去，可能对企业信心产生负面影响，”政井贵子说。她曾是外汇市场分析师。

她认为，相比于去年下半年，日本经济的风险已经有所减弱，因为劳动力市场趋紧支撑了家庭信心和消费。

不过她表示，由于消费与薪资成长仍缺乏动能，日本央行必要时会做好扩大刺激的准备。

“尽管实现2%物价稳定目标的动能得以维持，但仍旧欠缺力道，”她表示。

政井贵子也表示，日本央行持续大举购买日债的承诺并未改变，即使新政策框架以利率做为目标。

持续三年的大规模购债仍未能加速通胀升向其2%目标后，日本央行9月大举调整政策框架，将目标由印钞速度转向利率。(完)