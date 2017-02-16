日央行前审议委员称日圆兑美元若跌至125-130或被视为低估

路透东京2月16日 - 前日本央行政策委员会审议委员白井早由里周四称，若日圆兑美元跌至125-130，国际社会或开始认为日圆被低估，美日经济对话将可能讨论汇率问题。

“当我们讨论日圆的合理估值，(兑美元)汇率介于100-110区间是公平合理的...如果日圆比这个水平贬值太多，(美国总统)特朗普可能会谈到这个问题，”白井早由里在一次记者会上说。

“如果日圆开始贬值到125-130，人们可能开始觉得日圆被低估了。那么美国和日本的双边对话就可能对此进行讨论，”她说。(完)