日本央行总裁黑田东彦称日圆疲弱可能加快达成通胀目标

日本政府5月经济月报维持整体评估不变 称经济温和复苏
路透短观调查显示，日本5月制造业信心变差，在4月触及10年来高位后出现九个月来首次下降，显示在出口开始带动经济复苏之际，企业乐观情绪的谨慎特质。(完)
路透东京4月12日 - 日本央行总裁黑田东彦周三表示，日圆进一步贬值，可望协助央行更快达成其2%通胀目标，目前正值地缘紧张情势推升日圆兑美元至五个月高位。
黑田东彦重申日本央行在引导货币政策时并非以汇率为目标，而是将资金挹注到经济体中以刺激通胀。
但他承认，日圆疲弱的好处是加速通胀升温，因其推高了进口成本，进而拉抬整体物价增长。
“日本央行引导货币政策以尽早达成其物价目标，并不是直接以汇率为目标，”黑田东彦对国会表示。
他表示，随着经济持续复苏，以及去年油价下跌的基期效应消失，通胀将会加速，民众的通胀预期有所升高。
“虽然如此，的确日圆若贬值，可望加快达成我们的物价目标，”黑田东彦表示。
美元兑日圆周三处于五个月低位，地缘政治紧张气氛弥漫制约了风险偏好，令避险货币日圆受到青睐。
美元兑日圆报109.745日圆，今日稍早触及11月17日以来最低点109.535日圆。(完)
(编译 戴素萍 审校 杜明霞)
路透短观调查显示，日本5月制造业信心变差，在4月触及10年来高位后出现九个月来首次下降，显示在出口开始带动经济复苏之际，企业乐观情绪的谨慎特质。(完)
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