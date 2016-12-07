焦点：日本央行副总裁岩田规久男称央行仍聚焦印钞 彰显委员分歧

路透日本长崎12月7日 - 日本央行副总裁岩田规久男称，央行并未将政策重心偏离于印钞速度。这种说法与央行总裁观点相左，说明央行委员会在关于如何最好地打破日本通缩枷锁方面存在分歧。

日本央行总裁黑田东彦已表示，如果能够达成利率目标，央行可能会放缓印钞速度，根据9月份的政策改革方案，或会减少资产购买规模。

但是岩田规久男并不认同对于日本央行减轻印钞力度的看法，强调称央行仍致力于兼用降息及资产购买作为重振经济的主要工具。岩田规久男是央行政策委员会九位委员中提倡大规模印钞的委员之一。

“我想要强调的是，在新的政策框架下，日本央行未来会继续扩大货币基础，”岩田规久男周三在与长崎企业领袖会面时表示。

“一些人认为，在新政策框架下，日本央行的政策重心已经从(资产购买)规模转向利率。但这种理解不妥。”

黑田东彦与身为副总裁之一的岩田规久男看法存在分歧，可能让日本央行向市场传达政策意图的任务变得复杂。目前日本央行在振兴经济方面可用的政策选项越来越少。

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日本央行9月时将政策目标转向利率，不再瞄准基础货币或称印钞速度。此前长达三年的大举资产购买并未能让通胀率升至2%的目标。

在收益率曲线控制(YCC)这项新政策下，日本央行将短期利率引导在在负0.1%，10年期公债收益率引导在约零水平。

日本央行放弃其基础货币目标，这是其“量化质化宽松(QQE)”计划的核心。QQE计划是在2013年推出，希望通过大规模购买资产推升通胀。

放弃基础货币目标，对于被视为是规划QQE的前学者--日本央行副总裁岩田规久男而言是一大挫折。虽然弃用了基础货币目标，但央行仍宽泛地承诺将维持现有购债速度，此举是对委员会内部倡言积极印钞政策的委员所作出的妥协。

岩田规久男称，日本央行暂时可能会维持当前的购债速度，即便减少购债，幅度也会很小。岩田规久男在9月的会议上投票赞成调整政策。

日本债券收益率最近持续上涨，追随美债收益率的涨势。预期美国下任总统将提高举债，增加基础设施支出，提振美债收益率。

岩田规久男称，他认为日本央行没有必要以加快购债等方式来回应近期日本收益率的上涨，因为这些走势不会立即威胁到日本经济。

“重要的是(收益率)上升的速度和背后的推动因素，”他在记者会上说，他还强调，如果经济失去朝实现2%通胀目标行进的动能，日本央行准备扩大刺激措施。

日本央行10月将实现通胀目标的时间表推后，因消费疲软以及日圆升值导致的进口成本下降，压制了物价增长。(完)