日央行总裁称若下行风险加剧 将果断放松政策

路透东京8月21日 - 据日本每日新闻周三进行的采访，日本央行总裁黑田东彦表示，如果计划中的消费税上调或海外经济体带来的经济下行风险增大，将毫不犹豫地出台更多货币刺激措施。

报导援引黑田东彦的话称，如果日本政府推进上调消费税的计划，日本经济不可能放缓，而且政府应该采取有力措施加强财政纪律。

但当被问及如果提高消费税导致经济短时间萎缩，是否还有可能采取更多宽松政策时，黑田东彦表示，央行有能力放宽政策以实现通胀目标。

采访记录显示，黑田东彦称，“如果情况按照我们的预想发展，不一定要采取更多宽松政策。”

“但你永远不知道将会发生什么。人们不能提前决定如何作出反应，但如果真的发生了什么事情，我们会毫不犹豫地作出反应。”

有迹象显示，政府正在犹豫是否执行从明年起分两步上调消费税的计划，或是选择更温和的上调该税，以缓解给经济带来的痛苦。

日本经济4-6月连续第三季扩张，因首相安倍晋三的景气刺激政策提振人气并刺激个人消费。

但第二季经济成长放缓，因资本支出意外下滑，令人质疑经济能否承受住计划于明年四月上调消费税所带来的痛苦。

日本央行4月时祭出激进货币刺激政策，承诺通过积极购债，使基础货币到2014年底提高近一倍至270万亿(兆)日圆(2.8万亿美元)，以此抵御通缩并在未来两年实现2%的通胀目标。

日本央行之后则是按兵不动。

援引黑田东彦的话称，个人消费和投资情况改善，表明日本央行扩大量化宽松的做法方向正确。

黑田东彦在接受采访时表示，日本央行的公债购买举措亦支撑经济，因为此举有助于令利率保持在低位。(完)

(编译 于春红/王翔琼；审校 侯向明)

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