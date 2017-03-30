韩国央行去年将外汇储备中美元占比提高至纪录高位--报告

美国司法部就排放超标起诉菲亚特克莱斯勒
路透华盛顿5月23日 - 美国政府已经向菲亚特克莱斯勒汽车提起民事诉讼，指控该公司的柴油车通过安装软件来逃避排放控制。
路透首尔3月30日 - 韩国央行周四称，由于该央行在美联储升息前就提高了美元持仓，去年美元在韩国外汇储备中所占比率升至纪录高位。
韩国央行在年报中称，截至2016年末，美元在其外储中的占比升至70.3%；2015年为66.6%。这一比率为韩国央行2008年开始公布占比数据以来最高。
“我们扩大了美元计价资产的份额，因预计美元将因美联储加息前景而上涨，”韩国央行在报告中称。
“欧元等其他货币资产占比下降。”
韩国央行补充称，其去年增加公债购买，以因应全球性事件带来的更广泛的上行和下行风险。
报告称，央行还在投资组合中增持股票份额，以增加获利，提高流动性，并降低非政府证券的投资，管理整体投资风险。(完)
(编译 李爽 审校 许娜)
路透华盛顿5月23日 - 美国政府已经向菲亚特克莱斯勒汽车提起民事诉讼，指控该公司的柴油车通过安装软件来逃避排放控制。
路透东京5月24日 - 美国联邦储备委员会(美联储/FED)前主席伯南克周三称，日本央行或需通过允许通胀率升逾央行的物价目标，来配合日本政府的新财政支出计划。
路透东京5月24日 - 亚洲股市周三盘初微跌，澳元与离岸人民币下滑，因此前评级机构穆迪下调中国长期本币和外币发行人评级，从Aa3下调至A1，并将评级展望从负面调整为稳定。