韩央行总裁称中国抵制韩企和贸易保护主义抬头将阻碍韩经济复苏

路透首尔3月23日 - 韩国央行总裁李柱烈周四称，近期中国为报复韩国部署萨德系统而采取的抵制韩企措施将不利于韩国经济。

“我们与中国的往来以及在中国做生意的韩企，近期都遇到很大的困难，这将对经济产生负面影响，”李柱烈在与记者的午餐会上说。

“中国占我们出口的很大一部分，我们将密切关注局势。”

中国是韩国最大的贸易伙伴，围绕韩方部署萨德系统的争端已导致前往韩国旅游的中国游客数量急减。

另外，中国当局已经关闭了韩国乐天集团在华二十几家零售店。

韩国央行定于4月公布最新的经济预估，预估数字可能部分反映出中韩商业往来受到干扰带来的影响。

李柱烈表示，全球贸易保护主义的抬头也可能抑制韩国出口依赖型经济的复苏。

20国集团(G20)财长和央行总裁经过两天会议未能达成折衷，上周末放弃了维持全球贸易自由与开放的承诺，对日益深陷保护主义的美国采取默许态度。

李柱烈称，这“足以”引发对保护主义可能升温的担忧。

“如果在当前我们经济脆弱、消费疲软的时候保护主义升温，将是抑制经济复苏的一个因素，”李柱烈表示。

对于潜在韩国总统候选人最近承诺削减家庭债务的承诺，李柱烈警告称过于强制的措施可能给经济带来“冲击”。

李柱烈称，引导政策倾向于减缓家庭债务增速是明智的做法。

截至2016年年底，韩国家庭负债为1,344.3万亿(兆)韩元(1.20万亿美元)。第四季家庭债务增速创逾10年来最快。

韩国5月9日将举行总统大选。

李柱烈谈到当前经济状况时说，资本投资随全球经济复苏一道改善，美国联邦储备委员会(美联储/FED)上周升息后金融市场未出现异常活动。(完)