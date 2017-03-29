韩国央行货币政策委员会成员称如有必要货币政策可以与美国背离

韩国SK海力士称将分拆晶圆代工业务
SK海力士为全球第二大记忆体芯片制造商，仅次于三星电子。SK海力士表示，此举将有助晶圆代工业务强化长期竞争力。公司并未提供进一步细节。
路透首尔3月29日 - 韩国央行货币政策委员会成员曹东彻(Cho Dong-chul)周三称，物价稳定应当是央行政策决定的核心，即便这意味着会与美国利率走向背离，美国利率似乎将稳步上升。
曹东彻表示，利率决定应当聚焦国内经济状况，而不是美国联邦储备委员会(美联储/FED)的政策。
“有充分理由相信，我们的货币政策走向有可能会与美国不同，”他表示，重申了韩国央行稍早的立场，即央行不会因为美国升息而升息。
随着美联储走上收紧货币之路，韩国央行政策制定者在探讨始于2012年的宽松周期是否应该结束。
目前分析师的主流观点是，在韩国即将大选及美国升息等不确定性背景下，韩国央行将维持静观其变状态。
韩国央行在2016年6月下调政策利率至1.255%，此后一直维持利率在这一水平不变。
该央行的通胀目标为2%，而2月指标消费者物价指数(CPI)为较上年同期上升1.9%。(完)
(编译 刘秀红; 审校 李春喜)
SK海力士为全球第二大记忆体芯片制造商，仅次于三星电子。SK海力士表示，此举将有助晶圆代工业务强化长期竞争力。公司并未提供进一步细节。
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