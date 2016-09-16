玻利维亚授予两家中国企业10亿美元水电站项目

路透拉巴斯9月15日 - 玻利维亚政府周四宣布，已授权两家中国企业在该国东部建设一个水电站项目，最初的10亿美元融资将来自中国进出口银行。

玻利维亚政府将Rositas水电站项目的设计、建设、装配和其他任务授予中国长江三峡集团公司和中国水利电力对外公司。该项目计划从2024年起发电500-600百万瓦特。

“我们相信，中国最好的企业将参与到这项对所有玻利维亚人而言至关重要的项目中，”玻利维亚能源部长Luis Sanchez说。

玻利维亚目前每年的发电量为1,500百万瓦特，但该国的电力需求仅为1,300百万瓦特。该国计划从2025年开始每年出口电力逾8,000百万瓦特，并希望成为南美主要能源大国。(完)