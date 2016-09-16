玻利维亚授予两家中国企业10亿美元水电站项目

融创等向乐视网等三企业投入168亿元 乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网周五晚宣布，融创中国受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透拉巴斯9月15日 - 玻利维亚政府周四宣布，已授权两家中国企业在该国东部建设一个水电站项目，最初的10亿美元融资将来自中国进出口银行。
玻利维亚政府将Rositas水电站项目的设计、建设、装配和其他任务授予中国长江三峡集团公司和中国水利电力对外公司。该项目计划从2024年起发电500-600百万瓦特。
“我们相信，中国最好的企业将参与到这项对所有玻利维亚人而言至关重要的项目中，”玻利维亚能源部长Luis Sanchez说。
玻利维亚目前每年的发电量为1,500百万瓦特，但该国的电力需求仅为1,300百万瓦特。该国计划从2025年开始每年出口电力逾8,000百万瓦特，并希望成为南美主要能源大国。(完)
(编译 汪红英；审校 戴素萍)
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网周五晚宣布，融创中国受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透北京1月13日 - 中国西南财经大学与普益标准近期发布的2016年银行理财报告称，2016年中国银行理财业务规模扩展增速虽有放缓，但相对其它行业增速仍然较高，预计当年存续规模能够突破30万亿元人民币关口，较2015年底同比增幅达27.66%；但由于监管层已加强监管，2017年理财产品收益率抬升的可能性不大。
路透北京1月13日 - 中国重庆市最新扩大房产税征收范围，将原先规定的无户籍、无企业、无工作的个人新购第二套及以上普通住房，调整为首套及以上。与此同时，重庆市场利率定价自律机制组织召开住房信贷专题会议，严格限制信贷资金流向投资投机性购房。