玻利维亚称将从中国获得70亿美元信贷额度

中国证监会将抑制上市公司过度再融资 查处减持中违法违规行为
路透上海1月20日 - 对于上市公司再融资等市场关注热点，中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，下一步证监会将采取措施限制上市公司频繁融资或者单次融资金额过大，并将查处股东减持中的违法违规行为。
路透拉巴斯10月19日 - 玻利维亚副总统利尼拉（Alvaro Garcia Linera）周一称，该国将从中国获得70亿美元信贷额度，为其水电能源、公路、铁路基础设施投资项目融资。
利尼拉称，这项融资会令玻利维亚的外债增长逾一倍，达到130亿美元左右，占GDP的比例为35%，不过外债在该水平仍属于可持续水平。
利尼拉称，将以项目为基础逐一协商贷款利率。
“将逐个商讨融资情况。这不是单个的（贷款）套餐，而是价值70亿美元项目的组合。”利尼拉结束访华之行返回玻利维亚后对记者说。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王琛
路透上海1月20日 - 对于上市公司再融资等市场关注热点，中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，下一步证监会将采取措施限制上市公司频繁融资或者单次融资金额过大，并将查处股东减持中的违法违规行为。
路透香港1月20日 - 中国主要煤炭生产商--中煤能源周五称，预期2016年度业绩将转亏为盈，受益煤炭价格企稳回升，及公司优化产品结构、严控成本及处置盈利能力较低的部分资产等。
--人民币兑美元当周上涨0.36%。周内伴随美元指数调整，以及人民币流动性紧张推升掉期点和拆借利率，周三出现大量止损盘，人民币兑美元一度升破6.83关口至逾两个月新高。随后央行加大向市场投放力度，人民币流动性缓和，汇价缩减涨幅。在周五特朗普宣誓就职之前，市场情绪偏谨慎，交投不旺。