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亚洲 | 2015年 10月 20日 星期二 09:33 BJT

玻利维亚称将从中国获得70亿美元信贷额度

(本文由路透中文网编译提供)

路透拉巴斯10月19日 - 玻利维亚副总统利尼拉（Alvaro Garcia Linera）周一称，该国将从中国获得70亿美元信贷额度，为其水电能源、公路、铁路基础设施投资项目融资。

利尼拉称，这项融资会令玻利维亚的外债增长逾一倍，达到130亿美元左右，占GDP的比例为35%，不过外债在该水平仍属于可持续水平。

利尼拉称，将以项目为基础逐一协商贷款利率。

“将逐个商讨融资情况。这不是单个的（贷款）套餐，而是价值70亿美元项目的组合。”利尼拉结束访华之行返回玻利维亚后对记者说。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王琛

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