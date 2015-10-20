玻利维亚称将从中国获得70亿美元信贷额度

路透拉巴斯10月19日 - 玻利维亚副总统利尼拉（Alvaro Garcia Linera）周一称，该国将从中国获得70亿美元信贷额度，为其水电能源、公路、铁路基础设施投资项目融资。

利尼拉称，这项融资会令玻利维亚的外债增长逾一倍，达到130亿美元左右，占GDP的比例为35%，不过外债在该水平仍属于可持续水平。