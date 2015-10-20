玻利维亚称将从中国获得70亿美元信贷额度

标题新闻：特朗普政府将开发最先进的导弹防御体系，以防伊朗和朝鲜等国发动导弹袭击－白宫网站
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(本文由路透中文网编译提供)
路透拉巴斯10月19日 - 玻利维亚副总统利尼拉（Alvaro Garcia Linera）周一称，该国将从中国获得70亿美元信贷额度，为其水电能源、公路、铁路基础设施投资项目融资。
利尼拉称，这项融资会令玻利维亚的外债增长逾一倍，达到130亿美元左右，占GDP的比例为35%，不过外债在该水平仍属于可持续水平。
利尼拉称，将以项目为基础逐一协商贷款利率。
“将逐个商讨融资情况。这不是单个的（贷款）套餐，而是价值70亿美元项目的组合。”利尼拉结束访华之行返回玻利维亚后对记者说。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王琛
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路透伦敦1月20日 - 伦敦金属交易所(LME)铜价周五上涨，因美元下滑，但涨幅受限，因主要金属消费国中国的投资和工业生产数据疲弱，增添了对需求的忧虑。
泛欧STOXX 600指数 收低0.1%，本周跌幅近1%。英股富时100指数 小跌0.14%，本周录得1.9%的跌幅。欧洲股市在特朗普就职演说前已经收盘。