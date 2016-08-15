里约奥运：牙买加飞人博尔特连续第三次勇夺奥运会百米冠军

里约奥运：加拿大选手德格拉斯有望接班博尔特 成为新一代“跑神”
路透里约热内卢8月18日 - 牙买加短跑运动员博尔特在赛场上所向披靡，而加拿大选手德格拉斯(Andre De Grasse)或许最有希望成为他的接班人。
路透里约热内卢8月14日 - 周日牙买加选手尤塞恩·博尔特(Usain Bolt)以9秒81的成绩夺得100米短跑冠军，成为连续三届在奥运会该项目上夺冠的第一人，也让沉闷的田径赛场为之一振。
博尔特一直到70米处还落后于主要对手--贾斯廷·加特林(Justin Gatlin)，但随后超越这位美国选手，在以一米优势撞线时还有时间拍了拍自己的胸脯。加特林因为以往曾被查出服用禁药，被里约的观众报以嘘声。
加特林是2004年奥运会冠军，本赛季最好成绩是9秒80，这一次以9秒89获得第二名。加拿大选手安德烈·德·格拉斯(Andre de Grasse)以9秒81的成绩获得铜牌。这与去年世锦赛名次完全一样。
本次胜利让博尔特距离他连续三届奥运会在100米、200米和4X100米接力比赛中全部夺冠的目标更近了一步。(完)
(编译 郑茵 审校 张涛)
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