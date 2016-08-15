里约奥运：牙买加飞人博尔特连续第三次勇夺奥运会百米冠军

路透里约热内卢8月14日 - 周日牙买加选手尤塞恩·博尔特(Usain Bolt)以9秒81的成绩夺得100米短跑冠军，成为连续三届在奥运会该项目上夺冠的第一人，也让沉闷的田径赛场为之一振。

博尔特一直到70米处还落后于主要对手--贾斯廷·加特林(Justin Gatlin)，但随后超越这位美国选手，在以一米优势撞线时还有时间拍了拍自己的胸脯。加特林因为以往曾被查出服用禁药，被里约的观众报以嘘声。

加特林是2004年奥运会冠军，本赛季最好成绩是9秒80，这一次以9秒89获得第二名。加拿大选手安德烈·德·格拉斯(Andre de Grasse)以9秒81的成绩获得铜牌。这与去年世锦赛名次完全一样。

本次胜利让博尔特距离他连续三届奥运会在100米、200米和4X100米接力比赛中全部夺冠的目标更近了一步。(完)