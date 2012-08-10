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路透中文体育短讯 | 2012年 8月 10日 星期五 10:26 BJT

费迪南德邀请博尔特到曼联试训

曼联後卫费迪南德周二在Twitter上邀请“飞人”博尔特到英超曼联试训。此前博尔特曾表示，如果有世界顶级的足球俱乐部给他机会，他一定会前往效力。博尔特在Twitter上转发了费迪南德的邀请，并且回复道，“奥运结束後，我们就讨论讨论，哈哈，谢谢你，兄弟。”

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