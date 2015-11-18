导致俄罗斯飞机坠毁埃及的炸弹被安装在了客舱内--报导

安倍称希望加强特朗普当政时代的日美同盟关系
路透东京1月20日 - 日本首相安倍晋三周五表示，他希望进一步加强日本与美国的同盟关系。美国候任总统特朗普将在周五宣誓就职。
路透莫斯科11月18日 - 俄罗斯《商业日报》（Kommersant）周三援引一名未具名消息人士报导称，导致上个月一架俄罗斯飞机在埃及坠毁的炸弹被安装在了飞机的客舱内，并非之前报导所称的货舱内。
报导援引一名接近调查的消息人士称，爆炸中心似乎位于客舱后部接近飞机尾部的地方。
“根据初步报告，炸弹可能被安装在了靠窗的乘客座椅下方。爆炸导致飞机解体，客舱减压，”报导称。飞机上的224人全部遇难。
俄罗斯总统普京周二宣称，将追捕那些对此次事件负责任的人，并对叙利亚的武装分子加强空袭。（完）
编译：李富强 发稿：程芳
路透东京1月20日 - 日本首相安倍晋三周五表示，他希望进一步加强日本与美国的同盟关系。美国候任总统特朗普将在周五宣誓就职。
路透华盛顿1月19日 - 美国候任总统特朗普(Donald Trump)发言人斯派塞(Sean Spicer)周四称，特朗普不会等到国会通过内阁人选之后，才履行他对于退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)、并重新协商北美自由贸易协定(NAFTA)的诺言；TPP包含12个成员国。
路透华盛顿1月19日 - 美国候任总统特朗普已做好准备,将在周五上任的第一天就开始采取行政措施,大刀阔斧地落实他的承诺，对移民进行限制、在美国与墨西哥边境建立高墙，并撤销其前任奥巴马推行的多项政策。