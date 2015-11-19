导致俄罗斯飞机坠毁埃及的炸弹被安装在了客舱内--报导

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
(本文由路透中文网编译提供)
路透莫斯科11月18日 - 俄罗斯《商业日报》（Kommersant）周三援引一名未具名消息人士报导称，导致上个月一架俄罗斯飞机在埃及坠毁的炸弹被安装在了飞机的客舱内，并非之前报导所称的货舱内。
报导援引一名接近调查的消息人士称，爆炸中心似乎位于客舱后部接近飞机尾部的地方。
“根据初步报告，炸弹可能被安装在了靠窗的乘客座椅下方。爆炸导致飞机解体，客舱减压，”报导称。飞机上的224人全部遇难。
俄罗斯总统普京周二宣称，将追捕那些对此次事件负责任的人，并对叙利亚的武装分子加强空袭。（完）
编译：李富强 发稿：程芳
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”