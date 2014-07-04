美国警告存在炸弹威胁 英美机场安检升级

路透华盛顿/伦敦7月3日 - 美国官员周四称，有直飞美国航班的航空公司被要求加强对乘客手机和鞋的检查，以应对有情报称基地组织武装分支威胁增加的情况。

这些官员特别指出，智能手机为从欧洲、中东和非洲直飞美国航班的额外安检的对象，包括苹果(AAPL.O)iPhone、三星电子(005930.KS)Galaxy手机在内。乘客携带的其他电子设备也可能受到更严格的检查。

美国安全官员称，他们担心来自总部位于也门的阿拉伯半岛基地组织（AQAP）的炸弹制造者已经掌握如何将手机制成爆炸装置。

这些官员指出，他们还担心一些难以检测的炸弹可能会被藏在鞋里。由于事情的敏感性，这些官员不愿透露其身份。他们还表示，航空公司和机场运营方若没有加强安检，可能会面临航班被禁入美国的禁令。

美国国土安全部周三宣布计划加强安检，但没有披露航空公司和机场将如何实施的细节。

英国也加强了机场安检。“我们与美方讨论了这件事，采取了更多的预防措施和检查。”英国首相卡梅伦对记者说道。

“旅客的安全必须是第一位的。我们不能冒任何风险。我希望这不会导致不必要的拖延，但将安全放在第一位是至关重要的，我们也正是这样做的。”

英国交通部发言人拒绝透露更多有关安检措施的细节。一名从伦敦希思罗机场乘坐航班前往美国的旅客称，鞋、袋子以及笔记本等电子设备都属于检查项目。（完）

编译：侯雪苹/李富强 发稿：王琛

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