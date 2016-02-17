庞巴迪表示未来两年将削减约7000个岗位

2014年1月21日在加拿大蒙特利尔拍到的庞巴迪工厂。 REUTERS/Christinne Muschi

路透2月17日 - 加拿大飞机与火车制造商庞巴迪(Bombardier)(BBDb.TO)表示，将在未来两年削减约7,000个岗位，同时加紧招聘以支持CSeries商用飞机的生产。

该公司称，已经与加拿大航空(AC.TO)签署出售75架CS300飞机的意向书，根据目录价格，销售额最高可达38亿美元。

庞巴迪第四季经调整后每股盈亏平衡。根据汤森路透I/B/E/S，分析师原先的平均预测为每股盈余0.02美元。

该公司表示，预测2016年营收为165-175亿美元，低于已公布的2015年营收181.7亿美元。(完)