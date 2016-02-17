庞巴迪表示未来两年将削减约7000个岗位

欧洲央行员工代表称该央行“群体思维”倾向恐不利察觉金融危机
路透法兰克福10月26日 - 欧洲央行两名员工代表周三表达不满，称所属的工作环境压抑异议，这可能有碍欧洲央行察觉下个金融危机的能力。
路透2月17日 - 加拿大飞机与火车制造商庞巴迪(Bombardier)(BBDb.TO)表示，将在未来两年削减约7,000个岗位，同时加紧招聘以支持CSeries商用飞机的生产。
该公司称，已经与加拿大航空(AC.TO)签署出售75架CS300飞机的意向书，根据目录价格，销售额最高可达38亿美元。
庞巴迪第四季经调整后每股盈亏平衡。根据汤森路透I/B/E/S，分析师原先的平均预测为每股盈余0.02美元。
该公司表示，预测2016年营收为165-175亿美元，低于已公布的2015年营收181.7亿美元。(完)
(编译 郑茵 审校 王洋)
路透法兰克福10月26日 - 欧洲央行两名员工代表周三表达不满，称所属的工作环境压抑异议，这可能有碍欧洲央行察觉下个金融危机的能力。
路透首尔10月25日 - 韩国联合通讯社周二引述韩国现代汽车集团未具名高管报导，该集团的管理层计划从本月开始自愿降薪10%，这是2009年以来的首次。
路透纽约10月20日 - 纽约联邦储备银行总裁杜德利周四表示，银行业者需要持续监控自身奖励员工的方式，确保可兹提倡良好的行为表现。