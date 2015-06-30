中国中车称没有收购庞巴迪铁路业务的计划

中国证券：泽熙投资徐翔操纵市场案一审宣判，被判五年六个月徒刑并处罚金
路透北京1月23日 - 中国私募基金重量级人物--泽熙投资管理有限公司总经理徐翔操纵市场案今日进行一审宣判，青岛市中级人民法院判决被告人徐翔、王巍、竺勇犯操纵证券市场罪，分别被判处有期徒刑五年六个月、有期徒刑三年、有期徒刑二年缓刑三年，同时并处罚金。
(本文由路透中文网编译提供)
路透6月30日 - 中国中车 周一公告称，公司及下属子公司没有收购加拿大庞巴迪 铁路业务的计划，对最近媒体相关收购报道作出回应。
中国中车在公告中引述了上周媒体报道，报道称中车全资附属公司 CSR(HongKong)将认购中国置业投资新股份并取得绝对性控制权，此举是为了给收购庞巴迪铁路业务铺路。
中车周一发布公告称：“截至目前，公司及公司下属子公司没有收购庞巴迪铁路业务的计划。”
中车6月19日发布公告显示，其全资子公司南车香港拟认购中国置业投资65亿股新股。
路透4月报道称，中国南车和中国北车曾与庞巴迪磋商可能收购后者铁路业务控股权，但在中国南车和中国北车完成合并前，相关磋商未能推进。（完）
编译：王凤昌 发稿：朱淑珍
路透北京1月23日 - 中国私募基金重量级人物--泽熙投资管理有限公司总经理徐翔操纵市场案今日进行一审宣判，青岛市中级人民法院判决被告人徐翔、王巍、竺勇犯操纵证券市场罪，分别被判处有期徒刑五年六个月、有期徒刑三年、有期徒刑二年缓刑三年，同时并处罚金。
0339GMT * 美元/日圆走势偏于下档，但下行趋势企稳、趋缓 * 因外界对特朗普的政策存疑以及多头平仓，偏空格局继续 * 日本市场买盘趋降，但在113.00日圆左右、112.50日圆前方下降趋势不强 * 114.00日圆左右市场人气强盛--技术面、期权及市场看涨 * 东京市场定盘后资金流减少，海外投资者现在是最大的卖出者 (完) (编译 王琛；审校 高琦)
路透上海1月23日 - 中国银行间债市周一现券收益率略有上行，交投仍偏淡，国债期货波幅亦收敛；春节长假将至，提前休假的交易员逐渐增多，短期内消息面也相对平静，料节前现券难有太大波澜。