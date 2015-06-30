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亚洲 | 2015年 6月 30日 星期二 11:28 BJT

中国中车称没有收购庞巴迪铁路业务的计划

(本文由路透中文网编译提供)

路透6月30日 - 中国中车 周一公告称，公司及下属子公司没有收购加拿大庞巴迪 铁路业务的计划，对最近媒体相关收购报道作出回应。

中国中车在公告中引述了上周媒体报道，报道称中车全资附属公司 CSR(HongKong)将认购中国置业投资新股份并取得绝对性控制权，此举是为了给收购庞巴迪铁路业务铺路。

中车周一发布公告称：“截至目前，公司及公司下属子公司没有收购庞巴迪铁路业务的计划。”

中车6月19日发布公告显示，其全资子公司南车香港拟认购中国置业投资65亿股新股。

路透4月报道称，中国南车和中国北车曾与庞巴迪磋商可能收购后者铁路业务控股权，但在中国南车和中国北车完成合并前，相关磋商未能推进。（完）

编译：王凤昌 发稿：朱淑珍

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