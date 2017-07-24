西门子与庞巴迪接近达成轨道业务合并协议--消息人士

路透法兰克福/蒙特利尔7月21日 - 几名了解情况的消息人士周五对路透称，德国西门子(SIEGn.DE)与加拿大庞巴迪(Bombardier)(BBDb.TO)关于合并双方轨道业务的谈判进入最后阶段。双方结盟将使其更有实力与中国中车(601766.SS)(1766.HK)竞争。

消息人士称，如果双方达成协议，将为其信号及铁路车辆部门创建两个单独的合资企业，可能最早于8月宣布协议。

消息人士称，西门子监事会将在8月2日会议上讨论此事，而庞巴迪董事会预计会在该公司下周召开第二季财报电话会议前考虑此事，并称可能在8月初发布一项公告。

所有这些消息人士均要求匿名，因为相关谈判是保密的。

轨道业务合并在过去几年已成为趋势，因全球业者希望控制成本，而且西方企业面临中国政府支持的中国中车在国内外市场的挑战。

一名消息人士称，庞巴迪将在合并后的铁路车辆业务中持有略多于50%的股份。两名消息人士称，西门子将在利润率较高的信号技术合资企业中持股约80%。

一名分析师表示，虽然结盟对于双方来说可能是“双赢”局面，但如果把庞巴迪获利丰厚的信号业务控制权大幅让给西门子，则可能让庞巴迪的投资者感到担忧。

该分析师表示，不管怎样，结盟可以帮助庞巴迪扩张业务。庞巴迪是市场份额第五大的信号业务公司，而西门子则是市场中的领头羊。

西门子和庞巴迪均不予置评。(完)