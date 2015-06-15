《阳歌专栏》博纳影业加入退市潮 兰亭集势获战略投资

2013年4月11日在北京一家博纳影院外拍到的的图片。 REUTERS/Jason Lee

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作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(www.youngchinabiz.com)，微博请见(weibo.com/youngchinabiz)

**博纳影业加入退市潮 兰亭集势获战略投资**

一句话：博纳影业收到私有化要约令上周计划从美国股市退市的中国企业数量增至五家，创下单周之最；兰亭集势获得奥康国际战略性投资，显示业务模式和发展前景获得认可。

博纳影业BONA.O上周五宣布收到私有化要约，令上周宣布撤离美国股市的中资企业数量增加到五家，无疑创造了在美上市中资企业单周宣布退市之最。

另有消息称，股价表现不佳的电商企业兰亭集势(LITB.N)获得浙江奥康鞋业股份有限公司（(603001.SS)，简称：奥康国际）的战略性投资。奥康国际这次计划收购兰亭集势四分之一股权，暗示后者确立了新的重要发展方向，也暗示这家公司不大可能很快从美国退市。

骤然兴起的退市潮已经让我感到厌倦，还是先从兰亭集势说起吧。我并未密切关注这家公司的动向，但是我喜欢它不同于其他中国电商企业的特立独行，兰亭集势的业务模式瞄准希望购买便宜中国商品的外国购物者。

兰亭集势聚焦向西方顾客提供婚礼服装和其他女性饰品，并因此成长壮大。但是，物流瓶颈令其面临困境，其中包括从中国向美国客户发运产品。兰亭集势最新公布的季度业绩显示录得净亏，但是该公司最近正在进行新的重大投资，加强美国市场的物流能力，显示出业绩好转的早期信号。

奥康国际此时的投资看似是给兰亭集势的商业模式和未来前景投下赞成票。奥康国际已与兰亭集势部分现有股东签署股份购买协议，通过拟成立的海外分支机构以每股美国存托股份6.3美元的价格从这些股东购买总计25.66%的公司股份。兰亭集势发布公告后，股价上涨多达33%。

奥康国际生产各种款式的女鞋，上述投资协议将为兰亭集势增添新的重要产品线。奥康国际可能会以优惠价格向兰亭集势供货，由此可能帮助后者扭亏为盈。这还需要我们拭目以待，但是最新投资以及兰亭集势稍早在改善物流管理上的努力无疑是令人深受鼓舞的信号。

接下来说说博纳影业。中国电影市场成长迅速，按照博纳影业的市场地位使其稍早获得的21世纪福克斯的投资，该公司看似前途一片光明。但是，博纳影业陷入亏损，这可归因于电影业务变化无常的本质。博纳影业股价在过去两年里多数时间表现疲软，尽管最近已经实现扭亏。

根据最新收到的私有化要约，出资方拟以每股美国存托股份13.7美元的价格收购博纳影业的股份，该价格较其过去30个交易日的股价溢价24%。这次收购获得了红杉资本和复兴国际(0656.HK)的支持。

上周宣布退市计划的还有如家HMIN.O、易居中国EJ.N、世纪互联(VNET.O)和人人网(RENN.N)。这些企业在纽约市场交易的股票都表现不振，希望在中国的牛市里回归A股，借力高涨的市场人气。未来几周，也许还会有几家在美上市中资企业宣布退市计划。

（完）

编译：王凤昌 发稿：王燕焜

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