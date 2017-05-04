博纳影业称正接受中信证券上市辅导 中概股回归再添一例

路透上海5月4日 - 美国中概股退市后通过首次公开发行（IPO）回归中国资本市场将再添一例。博纳影业集团官方网站周三宣布，其正接受中信证券(600030.SS)(6030.HK)的辅导，公司已进入首次公开发行股票并上市的辅导阶段。

博纳影业指出，近期公司向新疆证监局报送了首次公开发行股票并上市辅导备案材料，并于周二收到了新疆证监局下发的确认书。

去年中国证监会对借壳上市的监管趋严，且A股IPO发行提速，这使得IPO上市的成本相对降低。此前已有不少已退市的中概股选择IPO途径重归资本市场，例如奇虎360科技、易居中国、药明康德等已陆续宣布进入上市辅导期。

去年4月，博纳影业完成私有化交易，公司创始人、董事局主席于冬携手阿里影业(1060.HK)、复星国际(0656.HK)和红杉资本以近9亿美元估值收购公司全部股票。去年12月，博纳影业宣布完成25亿元人民币的A轮融资，由阿里影业和腾讯(0700.HK)领投，中信证券金石基金、招银国际、工商银行<601398.SS等参投。A轮融资完成后，博纳影业估值达到150亿元。（完）