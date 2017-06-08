中国外汇交易中心称与香港交易所就债券通成立合资公司

路透北京6月7日 - 中国外汇交易中心与香港交易所(0388.HK)周三宣布，在香港成立合资公司--债券通有限公司，承担支持债券通相关交易服务职能。双方分别占六成和四成权益。

中国外汇交易中心网站新闻稿称，债券通公司将为北向通投资者的备案入市提供支持与帮助，并会与国际债券交易系统紧密蹉商，投资者将使用该等交易系统买卖中国内地银行间债券市场的各类债券。

中国外汇交易中心与其附属公司持有债券通公司60%权益，40%权益由香港交易所持有。债券通公司将在中国人民银行和香港金融管理局的统一部署下，积极推进相关工作开展。

新闻稿援引中国外汇交易中心总裁裴传智表述称，债券通初期通过两地债券市场基础设施的互联互通和跨境合作,吸引更多的境外投资者参与境内债券市场，未来将根据中国金融市场对外开放的整体布署，进一步提供债券市场投资便利。

新闻稿并援引香港交易所集团行政总裁李小加称，债券通将互联互通机制由股票伸延至定息资产类别，在香港为大家提供一个进入中国内地债市的高效平台，将为内地与香港市场、以至国际投资者提供更多选择、更佳机会及更多便利。”

中国央行此前与香港金管局联合公告称，将开展香港与内地债券市场互联互通合作，即“债券通”。中港“债券通”初期先开通“北向通”，未来将适时研究扩展至“南向通”；“北向通”没有投资额度限制，“债券通”正式启动时间将另行公告。(完)

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