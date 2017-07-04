专访：中港债券通属可控渐进式资本开放 预计初期规模有限--专家

作者 李文科

路透北京7月3日 - 中国金融四十人论坛高级研究员管涛周一称，跟QDII、QFII以及银行间市场备案后投资中国债市等现有举措相比，中港“债券通”总体是在可控的渠道下渐进进行资本开放，便利化程度大为提高；不过预计初期债券通规模将比较有限，对利率汇率冲击不大。

曾任国家外管局国际收支司司长的管涛在接受路透电话专访时并解释称，这一方面是因为当前只是单向的北向投资，另一方面境外投资者初期更多是熟悉市场进行练手。此外，当前针对人民币汇率利率的避险衍生品工具尚不完善。

“刚开始债市开放是QFII(合格境外机构投资者)、QDII（合格境内机构投资者），后来到银行间备案后进行投资，现在债券通，从香港直接可以投资，越来越便利，总体是可控的渠道下渐进进行资本开放，...比之前的渠道更方便一些,”管涛指出。

他并强调，债券通先开放北向投资，相当于鼓励资本流入，对于促进国际收支平衡是有利的。而考虑到人民币资产仍属于高息资产，且中国债市的外资比例还处于较低位置，未来中港债券通的潜在规模会比较大。

不过他提到，外资通过债券通投资中国债市的一些问题还没有根本解决，包括中国基准利率如何确定、汇率利率的避险衍生品工具还不够完善以及中国货币政策框架等，而这些正是对市场进行分析和预判的关键因素。

他认为，债券通现在开放都是现券交易，债券回购等交易方式还没有开放，跟国际成熟市场开放还有差距，中国未来推出汇率利率对冲工具很有必要。

联接中国内地与香港债券市场的“债券通”周一开闸，开盘伊始交行总行、中信证券等先 后晒出编号为第一和第二的成交单；而作为首批债券通一级新债的农发债，三期债首场认购倍数则高达10倍左右，午后境外机构追加专场亦获满额认购，均显示债券通开局火热。

不过除农发一年增发债的标的券收益率随招标结果下行外，二级市场其他现券变化不大， 国债期货两个主力合约更双双下跌。交易员认为，在经济基本面和流动性预期没有改变前， 只增加境外机构入场渠道的债券通无法改变大势，首秀后可能面临较长的平淡期。

**监管挑战更为现实**

尽管中港债券通推出初期成交料不会那么活跃，对利率汇率冲击也不会太大，但已经有市场投资者担心，一旦债券通交易的债券到期，人民币汇率可能会面临阶段性的做空压力，且二级市场交易规模一旦扩大也可能带来汇率和利率冲击。

曾在中国监管层就职的管涛对于债券通可能带来的监管挑战更为敏感。他强调，债券通的启航必然让监管变得更为复杂，监管层肯定已经对债券通可能带来的市场冲击有所准备，但监管未来仍有必要进行沙盘推演来防范可能的资本冲击和汇率动荡。

“相当于外汇债市等几个市场关联更大了，对于汇率调控面临的挑战自然更大了，”他指出，这不是债券通本身带来的，而是因为债券通实质上增加了中国金融市场开放的宽度。

他并强调，根据之前的经验，一些资本大鳄攻击某个金融市场一般都是进行“立体式的操作”，因此监管也需要进行相应的调整和预演。

“任何东西都要沙盘推演，别的国家经历过类似的阶段，从哪个渠道发起攻击，带来什么反应，有几种方法可以阻断攻击等，”管涛强调。

中国大型投行--中金公司发布报告称，“北向通”有望进一步降低合格境外投资者参与中国债券投资的交易成本和交易“门槛”，且隐含跨境资金流动的交易成本较低，预计“北向通”的推出可能会给中国带来一定程度的资本净流入。

报告并称，虽然“北向通”初始资金流入规模可能比较有限，但潜力可观。长远来看，“债券通”标志着人民币国际化的重要进展。债券通的运行有利于具备跨境能力的金融机构发挥比较优势。（完）