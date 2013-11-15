点心债融资现“小盛宴” 但后续发行利率承压

特写：大中华地区今年首季联贷骤降 因并购交易减少
路透4月3日 - 今年第一季大中华地区银团贷款额同比骤减46%，降至351亿美元，上年同期为647亿美元，因中国景气持续放缓，且监管限制导致并购活动清淡。
* 境内外利差高位促点心债融资“小盛宴”
* 资金面偏紧或致使后续发行利率小步抬升
* 财政部国债发行利率预计高于6月
作者 赵红梅
路透香港11月15日 -11月以来，随着境内外利差维持高位，企业对离岸人民币债愈发青睐，点心债一级市场融资年底前呈现“小盛宴”。然随着供给压力增大及境内银行间资金面持续偏紧，后续点心债发行利率或呈小步走升。但即使如此，是次市场回温料至少会持续到明年上半年。
续上周一级市场趋于活跃，本周点心债市场亦表现不俗，中国工商银行(1398.HK)(601398.SS)在伦敦发行了20亿元三年及五年债券，成为中资银行首只伦敦点心债，而中银航空租赁、中国平安也赴离岸融资，几只债均获投资者超额认购，发行利率亦低于初始指导利率。
“目前CNH市场的流动性比较充裕，对点心债有一定的支持作用。但由于供给压力增加，对收益率的继续下行造成压力。到年底之前，我们预测二级市场的收益率将在窄幅区间内波动。”汇丰固定收入研究分析师赵鸣然称。
中国财政部将于下周四来港发人民币债，这已是其自2009年以来第六次在港发债。今次发债总额100亿元人民币，当中70亿元面向机构投资者，余下30亿元为两年期零售国债。
“点心债市场目前流动性有限，发行规模仍跟美债没法比，我们已火速赶在国债发行之前把手上的deal发出来了，”一位外资投行承销人士称，“待国债发完，还是会有几单发出，发行人也比较珍惜美国量化宽松退出前的这段窗口，但年底前，流动性不会太充裕，估计发行利率会有所上移。”
本周发行的点心债均受投资者追捧，工商银行三年及五年债券获得了逾4倍认购。工行三年券以3.35%定价，初始指导利率为3.6%，后调低为3.40%+/-5基点（bp）；五年券以3.75%定价，初始指导利率为4.0%，最终为3.80%+/-5基点（bp）。
中银航空租赁亦获得主权及保险业者的青睐，认购倍数为3.5，其五年期点心债以4.50%定价，较初始指导利率4.7%低20基点(BP)；中国平安保险集团透过海外子公司（VSI）发行的三年期点心债以4.0%定价，亦较初始指导利率4.2%低，发行15亿元。
“工行的20亿点心债共拿到了90亿的订单，但发行利率并没有下来多少，投资人心态仍是谨慎，估计年底前发出一批高等级点心债票面利率会有上行压力，但境内外利差超过100BP，目前时机也还不错。”一位参加了工行伦敦债券发行的人士称。
市场人士透露，近期国家发改委已批出750亿元点心债总体额度，金融及非金融机构各占一半额度，这一数额较2011年8月发改委批出的500亿元额度有所增长，而11月初国开行已率先开展了70亿元的点心债发行计划。
一位中资投行人士预计，金融机构获批发债额度后已陆续来港发债，如国开、工行等，料明年上半年应陆续发出，而非金融企业更多的是考虑融资成本和回流渠道，速度相对较慢。
今年香港人民币融资市场表现强劲，点心债9月重拾动力。据渣打统计，点心债加存款证截至11月初总发行量达到3,100亿元，超出去年全年的2,800亿元。
**财政部国债发行利率预计高于6月**
在境内外利差维持高位的情况下，点心债融资成本优势凸显，对于国内高等级发行人而言，四季度是转向离岸人民币债市融资的良机。
中国财政部下周四发行的国债，包括将通过香港债务工具中央结算系统(CMU)面向机构投资者发行三年期50亿元和五年期20亿元国债，向香港零售发行30亿元两年期国债。
有市场人士透露，财政部发行的国债零售部分，将于11月22日至12月5日接受公众认购，并首次引入公开发售方式，市场普遍预期是次零售国债票面利率会高于3%，并高过去年的2.38%及前年的1.6%。
东方汇理报告称，国债的中标利率预计将略高于目前二级市场的收益率，三年期中标利率预计3.00%-3.20%，五年期国债中标利率预计3.20%-3.35%。今年6月财政部发行的三年期国债中标利率为2.87%，五年期国债中标利率为3.02%。
一位不愿具名的外资投行人士称，“10月时，公司预期国债三年期发行利率在2.6%，五年期发行利率在3%，但这预测数据得上调了。”
中国境内银行间市场周五流动性紧张局面进一步加剧。期限在一个月以内的回购利率跳升，7天期回购利率最高触及6.00%，创本月新高。然宏观经济稳定，通胀形势小幅上升，中国央行试图向市场释放中性偏紧的政策信号。
中国银行间债市标志性的10年国债现券收益率，在周五站上六年高点，指标券130018收益率最高攀至4.60%。
欲浏览今年点心债发行图表，请点选：(link.reuters.com/hex34v)
以下为汤森路透IFR整理的今年以来承销点心债的各家银行排名:
账簿管理人 募集资金(百万元人民币) 债券数量
1. 汇丰控股 53,378.5 147
2. 渣打银行 27,703.2 94
3. 法国巴黎银行 23,998.3 79
4. 星展 6,803.7 17
5. 中国银行 4,715.0 9
**本周市场动态**
--中国财政部将于11月21日在香港发行100亿元人民币国债，其中通过配售银行和香港交易所平台向香港居民发行30亿元2年期人民币国债，还将通过香港债务工具中央结算系统（CMU）面向机构投资者招标发行70亿元，包括3年期50亿元，5年期20亿元。这是今年第二批的国债，此前已于6月26日在香港发行130亿元。
--台湾央行周四表示，至今年10月底止，台湾银行业累计人民币存款达1,232.47亿元，较上月成长约24.92%。
--未来资产管理以及摩根资产管理周四分别发布新闻稿指出，已获批中国证监会人民币合格境外机构投资者（RQFII）资格，可望加入最近一波RQFII投资行列。
--香港恒生银行(0011.HK)周二称，将推出一支人民币合格境外机构投资者（RQFII）交易所买卖基金（ETF），预计于11月26日在联交所挂牌上市。
--台湾金融监督管理委员会消息人士指出，将分两阶段开放保险业投资宝岛债：第一阶段将于年底前透过行政函令解释先开放保险业可投资宝岛债；第二阶段将研议保险业投资宝岛债不纳入海外投资上限。（完）
(审校 张喜良)路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透4月3日 - 今年第一季大中华地区银团贷款额同比骤减46%，降至351亿美元，上年同期为647亿美元，因中国景气持续放缓，且监管限制导致并购活动清淡。
路透伦敦3月31日 - 全球投资者3月减持美股，因对“特朗普通胀”涨势愈发怀疑，并将英股持仓减少至五年半低位，这归咎于对英退及英国可能分裂的担忧之情。
路透伦敦3月31日 - 前沿股市指数即将失去其最大和流动性最高的两个市场--巴基斯坦和阿根廷，这一变化可能会让投资者更加清醒地看待近年来投资流动停滞的这一资产类别。