汇添富旗下28天债券型基金拟主动退市 为内地首例

路透上海8月18日 - 中国汇添富基金管理公司周六宣布，9月16日将召开持有人大会，讨论终止汇添富理财28天债券型基金合同的相关事项，这意味着汇添富有望成为内地基金业主动退市第一例。

汇添富这只基金的退市，并非因为规模低于政策警戒线或业绩不佳。汇添富方面解释称，一来这只基金规模仍属于迷你基金，从维护基金持有人利益和角度出发，公司决定关闭该基金；二来是实际运作中，公司较早推出的理财30天产品更契合投资者申赎习惯，两只基金产品期限又较接近，关闭28天基金可更好节约资源。

汇添富28天基金二季度末规模为1.34亿元人民币，在政策红线5,000万元之上。截止上周三（13日），28天基金A、B类基金自成立以来的总回报分别为7.55%和8%。

济安金信基金评价中心主任王群航表示，目前，国内资产规模在5,000万元左右的迷你W公募基金已有近200只，并且还有不断增加的态势，这些迷你基金对基金公司贡献为负值。一般而言，其解困办法有三条：转型、与其他基金合并和关闭。

他说，由于市场原先担心基金关闭可能会涉及到一些敏感问题，并有可能会在处理不当的时候被投资者误解，给基金公司的声誉造成不必要的损失，因此，虽然很多基金公司都想做，但却一直没有哪个公司敢于带头做第一单，尤其是在投资内地市场的基金方面。

他认为，现在来看，为了让市场内在的新陈代谢机制正常地运转起来，去除泡沫和渣滓，使其保持有一个真正健康、繁荣的发展态势，作为一种清理机制的创新，已有必要针对某些产品适时主动地施行终止基金合同的措施。

基金退市在海外市场并不鲜见，美国每年有数百只基金清盘。而中国的大成基金管理公司旗下大成国际资产管理公司近日宣布，将会结束在港交所上市的大成中证香港中资民企ETF3022.HK及大成中证香港中资央企ETF3077.HK。两基金资产净值都远低于1亿港元，目前均在300万港元左右。（完）

(发稿 林琦; 审校 杨淑祯)

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