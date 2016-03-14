焦点：部分债券基金押注能源类债券迎来较长期上涨行情

路透纽约3月11日 - 从能源债价格近期反弹中受益的诸多投资者，目前维持对这类债券的持仓或者是计划增持，认为此次反弹是一个持续时间较长的上涨趋势的起点，而非昙花一现。

包括MacKay Shields、Thornburg Investment Management和BlueBay Asset Management在内的基金经理表示，继2015年能源债券价格下跌后，近月来他们已经增持或者开始建仓。其中多数基金经理去年年底的能源债持仓低于基准指数。

他们表示，即便是在最近反弹之后，能源类债券依然具有吸引力。很多人青睐管道运营商的债券，称过度的悲观看法业已将这类债券价格打压至廉价水平。

“能源方面的负面因素已经被消化，”MacKay Shields的驻纽约高收益业务主管Andrew Susser称，该公司管理着890亿美元资产。“中游业务相关债券看上去相当便宜。”油气行业中游领域包括通过管道输送产品的企业。

2016年2月11日美国原油CLc1价格跌至每桶26.05美元，较2014年6月20日下降了大约76%，几乎为13年低点。同期美银美林美国高收益能源指数.MERH0EN下挫约46%。

此后美国原油价格累计上涨约44%，周四结算价报每桶37.84美元。同期美银美林美国高收益能源指数上涨20%。

Thornburg Limited Term Income Fund (THIFX.O)的投资组合经理人Lon Erickson表示，输油管对能源业来说仍是十分重要的，有助于保护油管运营商的营收。该基金公司管理约40亿美元的资产。

Erickson称，该基金在中游企业Williams Cos (WMB.N)有一些投资；其他基金则持有Kinder Morgan (KMI.N)债券。

他并表示，在油价跌破每桶30美元后，产油商开始暗示将大幅削减资本支出。这可望降低产量，最终足以拉抬油价。

“这样的油价环境现实正在出现，并促使人们检视他们的业务，”Erickson表示。“比起六个月前，该领域更加令人关注。”

BlueBay资产管理公司的可转换债机构投资组合经理人Lydia Chaumont表示，她也认为供需更为平衡的情况可望在年底前提振油价。Chaumont表示，她打算增持高品质能源公司的债券。

尽管评等机构仍然忧心忡忡，但这些投资者仍抱持乐观看法。穆迪投资者服务公司在12月至2月之间已调降71家油气公司的债信评等，而且全球还有约92家公司在降评观察名单之列。

**违约“并非世界末日”**

投资者称，能源资产可能仍是稳健的投资标的，即便有能源企业发生违约或申请破产。

投资咨询公司Fund Evaluation Group旗下实物资产业务总监Christian Busken表示，他正建议客户投资于那些购买破产能源公司资产的私募股权基金。

“能源市场发生的所有事情都为价格反弹埋下伏笔，”Busken说。他表示一旦大宗商品价格回升，那些已购买破产能源企业资产的私募股权基金势将获益。

穆迪驻纽约的美国油气团队总经理Steve Wood认为，由于勘探与生产(E&P)企业的油气产量下降，能源行业中游企业的信贷质量恐将恶化。

但他也表示，认为中游企业违约风险小于E&P或石油服务企业，因为其业务并未受到低油价的直接冲击。

MacKay Shields的Susser称，违约可能让企业暂时不会因为偿还次级债权人，或者继续进行资本支出而进一步降低企业价值。

“违约并不是世界末日，”他说。

高收益能源类债券利差与油价变动图表：link.reuters.com/cat53w

(完)