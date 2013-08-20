中金所称国债期货筹备仍有序进行

路透北京8月20日 - 中国金融期货交易所媒体事务负责人周二对路透表示，国债期货的上市准备工作仍在按之前宣布的时间安排有序进行。这化解了市场对光大证券事件拖累中国金融衍生品发展的担心。

“国债期货的上市工作，我们目前还是按照证监会指出的两个月左右的时间安排做准备，现在的准备工作还是比较有序和良好的，”这位负责人在回应路透询问时表示。

自从中国证监会7月宣布批准国债期货交易后，市场对该品种上市的时间揣测颇多。而此前光大证券爆出自营交易乌龙事件，其中涉及股指期货等对冲操作亦引发市场争议，外界还担心国内金融衍生品创新的步伐可能因此而放慢。

在被问及是否针对光大证券事件采取相关措施时，该负责人未作直接回应，但表示，“交易所将秉持‘三公原则’开展相关监管工作，该做的工作我们一定会做。”

中国证监会在7月初时表示，国债期货上市前的各项准备估计需两个月左右。中金所国债期货小组副组长王玮本月稍早在一公开场合表示，国债期货即将在八九月份推出。

在上周五的例行发布会上，中国证监会发言人表示，目前国债期货上市的相关技术准备工作正在有序推进中，上市时间方面的口径与此前的没有变化，证监会还在积极推进商业银行参与国债期货的制度安排。(完)

(发稿 丁琦; 审校 杨淑祯)

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