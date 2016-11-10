债券之王称美股反弹是因投资者认为特朗普当选更有利于经济

路透纽约11月9日 - 知名债券基金经理人、DoubleLine Capital的执行长冈德拉克(Jeffrey Gundlach)表示，美国股市隔夜自跌势中强劲反弹，因投资者认为从短期看，美国总统当选人特朗普的政策将比希拉里的政策更有利于经济成长。

冈德拉克在华尔街被称作“债券之王”。他在电话里对路透表示，“许多海外投资者希望特朗普失败，所以在隔夜市场上出现巨大的卖盘。但美国投资者认为，短期看特朗普比希拉里更有助于经济成长。”

指标美国10年期公债收益率在周三涨至2%上方，创下1月以来最高位。

冈德拉克称，特朗普将寻求提升成长率和通胀压力，这对政府公债而言将是负面的。“特朗普喜欢债务，他曾在5月说过‘我对债务感到安心’的话，”冈德拉克说道，“特朗普的政策对长期利率不会构成支撑。”

冈德拉克之前就警告投资者今年要避开美国公债，因为债市已经“意识到了对债市不友好的新环境，其中可能包括财政政策的转向。”

冈德拉克在今年1月就预测特朗普将胜选，他表示他从来就不相信民调。（完）