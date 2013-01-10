《投资建议》未到弃守美国公债时,但基金开始寻求其他类型债券收益

路透纽约1月9日 - 即便公债收益率(殖利率)处于历史低位使有关"债券泡沫"的传闻愈演愈烈,但2013年可能尚不到放弃美国公债市场的时候.

美国联邦储备理事会(FED,美联储)公布最新的会议记录后,激起一波对美国公债的卖盘,带动10年期美债收益率从1.70%跳升至1.90%,因该会议记录暗示,年底前美联储可能会削减资产购买的规模,但基金经理和分析师称,即使如此,今年投资者对美债的需求仍应会保持强劲态势.

美国政府在3月之前料将触及举债上限,如果国会不能及时采取行动上调债务上限,美国就可能会发生债务违约.2011年夏季类似的僵局曾令股市录得最动荡的周度走势之一,并促使投资者蜂拥买进美国公债避险.若欧洲持续不散的财政问题骤然恶化,亦可能会激起对美国公债的避险买盘.与此同时,美联储料将维持联邦基金利率在近零水准,压制利率水平.

"如果联邦基金利率为零,公债收益率就不可能为3%.这样的情况不会发生,"Wells Fargo Funds Management公司首席固定收益策略师Jim Kochan表示.他说,今年剩下的时间里,10年期美国公债收益率应会保持在2%下方.

即便持有美国公债说得通,但10年期美债当前1.85%的收益率亦将不会给追求收益的投资者带来太多的好处.进而,基金经理们正在转向市政债券和新兴市场债券,以追求更高的收益率,而且买入期限较短的券种来对冲利率可能上涨的风险.

太平洋投资管理公司(PIMCO)总回报债券基金(PIMCO Total Return Fund)一直是许多散户投资者心中的最爱.该支债券基金由PIMCO首席投资长葛罗斯运营.但Tweddell Goldberg Investment Management策略师Steven Goldberg周三对路透Insider表示,该支基金的规模太大,以致难以取得成功.

2012年PIMCO总回报债券基金的回报率为10.36%.该支基金以2,850亿美元的资产,荣膺全球最大债券基金的头衔.

**收益率题材**

Payden & Rygel的资产经理人Jim Sarni表示,尽管就债务上限仍存在争论,但华盛顿在为免掉下财政悬崖所达成的协议中,上调了年收入超过40万美元的个人所得税,这利好市政债券.鉴于所得税率上调,投资者对纽约州、加州和德州等大州所发行享有税惠的债券需求会增加.

新债标售不多应也能令市政债从中获益.富国银行和美银美林估计,2013年市政债总发行规模料将持稳在接近4,000亿美元的水平,为现有债券提供支持,即便2012年巴克莱市政债券指数回报率接近6.8%.

市政债的税收优惠视投资者居住地而有所不同.比方说加州居民应该会偏好类似T. Rowe Price加州免税债券基金,该基金规模为4.23亿美元,收益率3.9%;而纽约居民则会考虑T. Rowe Price纽约免税债券基金,该基金规模为4.58亿美元,收益率3.6%.各种基金能为市政府破产或某单只债券违约可能带来的风险提供对冲.

其它基金经理人则在海外寻找收益.Artio总回报债券基金 的资产组合经理人Don Quigley聚焦的是加拿大、澳洲、墨西哥和巴西发行的公债.他表示,较美国可比公债而言,这四个国家债券构成的资产组合提供更好的收益率和基本面.

就拿10年期加拿大公债来说,其收益率为1.92%,而可比美国公债收益率为1.87%.与此同时,巴西10年期公债收益率则为9.33%.Quigley表示,他的巴西公债持仓聚焦在存续期较短的公债,这样他能够分别从雷亚尔兑美元不断上升的汇价和公债收益率两方面获益.巴西失业率处于低水平,还是拉美地区最大的经济体,这样的基本面也令其具有吸引力.

Morningstar的分析师Miriam Sjoblom指出,另一个受欢迎的基金选择是:规模为79亿美元的PIMCO新兴市场债券基金,其收益率为4.3%,投资费用为1.25%.Morningstar分析师Miriam Sjoblom指出,这支基金持有以美元计价的企业债和公债,是同类基金中波动最小的基金之一,且其关注的是信用基本面持续改善的国家.PIMCO新兴市场债券基金中规模最大的证券仓位包括俄罗斯、玻利维亚和委内瑞拉债券.

**期限较短的债券**

尽管担心债务上限,但部分投资者在为经济改善做准备,他们买入期限较短的公司债并远离异常的收益率操作.

"美国联邦储备理事会(美联储,FED)迫使投资者逃离利率处于纪录低位的美国公债,进入通常不会去投资的市场,"BMO Aggregate Bond基金 投资组合经理Jason Weiner表示.该基金管理着5.78亿美元资产.

一旦债务上限论战结束,Weiner就计划削减所持垃圾债券的头寸,转而专注于期限为一年至三年的投资级公司债.他表示,由于楼市持续改善,利率和经济可能进一步走强,这种情况下期限较短的债券能够提供缓冲.