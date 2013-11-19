肖刚：推进注册制不意味监管放松

路透上海11月19日 -中国三中全会改革决定中有关证券市场发展方向引起投资界热议后，证监会主席肖钢周二作出部分回应。他说，未来的股票注册制改革并不意味着监管会放松，且目前推出国际板的条件仍不成熟。

据证券时报网周二报导，他今天在出席财经年会并发表主旨演讲时指出，证监会将坚定不移地推行注册制改革，但这并不意味着证监会监管职责的放松。

他强调，注册制需要证监会加强对信息披露的监管，同时需要创造一系列配套的条件。所以，注册制会带动资本市场领域其他制度领域的改革，比如证券法的修改，中介主体责任需要更加明确，司法制度的改革等。

他说，发行注册制改革最大的意义在于更加尊重市场规律，还权于市场，还权于投资者。应当看到，各个国家实施的注册制都不同，但有一个基本特点，在于股票发行要以信息披露为中心，也就是证监会对发行信息披露的准确性、全面性、及时性要进行审核，但不对公司的投资价值、持续盈利能力作出判断。

他还提到，“推进资本市场双向开放，并不是说现在就要开国际板，证监会确实没有研究，现在开国际板条件不成熟。”

他说，10年前引进合格境外机构投资者（QFII），后来是人民币合格境外机构投资者（RQFII），现在二者占A股流通市值不到2%，总量还是较小。今后要进一步扩大开放，通过引进来走出去来扩大开放。

肖钢还指出，未来要建立多渠道股权融资体系：壮大主板，丰富主板内涵；继续发展中小板；改革创业板；扩大新三板，向全国扩容；规范和发展发展区域性股权市场；发展证券公司的柜台交易市场。

中国三中全会通过的全面深化改革决定指出，在扩大金融业对内对外开放，健全多层次资本市场体系，推进股票发行注册制改革，多渠道推动股权融资。（完）

(发稿 林琦; 审校 黄凯)

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