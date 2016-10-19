焦点：债市动荡可能在年底引发全球金融资产抛压

路透伦敦10月18日 - 如果10月的债市动荡走势在政治面紧张的年底持续上演，许多基金担心可能引发资金大量逃离所有高估值的金融资产，因为投资者要重新定价相互交织的股市和债市，并急于保住2016年的收益。

一度位于历史低点的债券收益率(殖利率)本月突涨，因为投资者感觉到刺激经济成长的方式正在发生转变，从完全依靠各大央行的宽松货币和信贷政策，转向更多地采用政府减税或扩大支出的办法。

据美银美林本周的调查，全球基金经理们称，未来六个月推动全球股市的最大因素将是美国债券收益率。四分之三的受访者表示，现在美国公债价格太贵了。

投资者绞尽脑汁想读懂目前许多发达国家盛行的民粹政治，揣测这个趋势会如何影响拼命提振经济增长的各国政府和央行。债券收益率的大涨行情就是在这个背景下出现的。

未来几个月的政治日程中隐藏着诸多潜在的转折点：11月的美国总统大选，意大利12月的宪改公投，英国计划在明年3月开始退欧谈判，还有2017年德国和法国的大选。

与此同时，越来越多的迹象显示，利率极低的日子不多了。

美国联邦储备委员会(美联储/FED)继续指向2016年12月升息。欧洲和日本央行不愿发出未来进一步放松货币政策的信号。英国脱欧导致英镑贬值近20%，令英国通胀上升前景加剧，可能让英国央行无法进一步放松政策。

另外，油价反弹，较1月低点几乎上涨了一倍，因石油输出国组织(OPEC)考虑下月减少供应。上述各种因素综合来看，对于债市可能非常不利。

此前的货币刺激政策几乎提振了所有的金融资产价格，因此债市动荡可能迫使所有资产出现剧烈的重新定价过程。如果价格高昂的债券和股票被打翻在地，投资者年底前有可能夺路出逃以锁定在这两大资产上面的获利。

下跌空间很充裕。路透为制作全球市场季度综述而通常追踪的23类资产中，有17类年初迄今录得累计上涨，其中很多涨幅很大。图表参见(reut.rs/2doKMRd)。

“今年波动性大增的机率上升，”太平洋投资管理公司(PIMCO)经济顾问Joachim Fels称。“市场一直因低利率环境和央行鸽派政策而镇静无忧，并受其诱惑。这种情形将受到考验，可能很快。”PIMCO是全球最大的债券基金之一。

**“别无选择”造就股市荣景**

按照一项股票和债券昂贵程度的计算方法，美银美林测算出，股票及债券与房地产及大宗商品对比的相对价格是1926年以来最高。

美银美林给客户的报告称，这个落差可能即将达到极限。减少贫富不均的政治压力，正在迫使货币政策逐渐脱离以前推高金融资产价格的量化宽松和负利率做法。

此外，美银美林最新的基金经理调查显示，2016年的三大拥挤交易(crowded trade，指吸引众多参与者的交易)是对于蓝筹股、美欧投资级公司债、以及低波动性策略的看涨押注。这三种交易都很容易受到债券收益率上升的冲击。

投资行为已和过去截然不同，许多基金为追求收益而投资股票，为寻求资本利得而投资债券。对许多人而言，股市上涨行情持续不退，完全是因为“TINA”，也就是“别无选择”(There is No Alternative)

花旗分析师认为，关于经济增长、通胀及利率的预估都异常稳定，显示经济不确定性比平常来得小。但这可能造成风险。

“这对于投资者来说是有问题的。确定性较高的感觉令人产生共识，而共识会产生自满，自满将带来风险，尤其是当共识看法反映在拥挤且一边倒的市场部位上面时。”花旗分析师Tina Fordham和Tiia Lehto周一称。

如果主要的市场波动性指标可以充当指引的话，可以看出这些风险均未得到充分消化。

欧元/美元是世界上交投最活跃的汇率，而在欧元面世17年以来，该汇率的隐含波动率很少低于当前水准。

图表

今年迄今资产价格回报：reut.rs/2doKMRd

全球股市估值：reut.rs/2edc3rQ

全球获利增长预估：reut.rs/2eh85N5

公债收益率与股息收益比较：reut.rs/2ehgNek

(完)