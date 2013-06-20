欧元债市：全面走低，因美联储暗示将放慢购债进度

标题新闻：截至4月11日当周美国货币市场基金资产减少34.6亿美元，至2.615万亿美元-iMoneyNet
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* 德债下跌逾一个大点，触及2月以来最低
* 其他欧元区公债价格也走低
* 西班牙公债收益率录得2012年8月以来最大单日涨幅
* 10年期西班牙公债标售中收益率攀升，需求减弱
路透伦敦6月20日 - 欧元区公债周四全线走低，且预计将进一步走低，因美国联邦储备理事会(FED/美联储)周三暗示，如果经济预期正确，将缩减购债规模。
美联储主席贝南克表示，美国经济的成长速度足以促使美联储缩减每月850亿美元的刺激计划规模，并计划在2014年中前后结束购债行动。
德债录得3月以来最大单日跌幅，评级较低的区内公债收益率也跳升，部分分析师指出，借贷成本攀升将使尚未解决的欧元区结构性问题再度成为焦点。10年期西班牙公债收益率录得2012年8月以来最大单日涨幅。
德债期货 回落131个跳动点，报142.13，稍早触及2月以来最低141.95。
London and Capital的固定收益产品部主管Sanjay Joshi表示，贝南克称未来经济数据是关键，投资者预计未来几周市场波动加剧。为免受上述情况影响，他将资金转入短期资产。
10年期德债收益率 急升11个基点，报1.66%。两年期德债收益率 上扬8个基点，报0.25%。欧元区货币市场曲线仍然偏陡。
10年期意大利公债收益率 大涨30个基点，至4.56%。10年期西班牙公债收益率 跳涨34个基点，报4.86%。信贷违约互换成本也攀升。
在周四进行的公债标售中，西班牙售出40亿欧元公债，是最大计划规模，但10年期公债收益率跳涨，衡量需求的指标投标比率不及平均水平。(完)
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路透伦敦4月12日 - 英镑兑美元周三上涨，此前公布的英国薪资增长数据好于预期，投资人对英国决定退欧可能冲击经济的担忧有所缓解。
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