欧元债市：全面走低，因美联储暗示将放慢购债进度

* 德债下跌逾一个大点，触及2月以来最低

* 其他欧元区公债价格也走低

* 西班牙公债收益率录得2012年8月以来最大单日涨幅

* 10年期西班牙公债标售中收益率攀升，需求减弱

路透伦敦6月20日 - 欧元区公债周四全线走低，且预计将进一步走低，因美国联邦储备理事会(FED/美联储)周三暗示，如果经济预期正确，将缩减购债规模。

美联储主席贝南克表示，美国经济的成长速度足以促使美联储缩减每月850亿美元的刺激计划规模，并计划在2014年中前后结束购债行动。

德债录得3月以来最大单日跌幅，评级较低的区内公债收益率也跳升，部分分析师指出，借贷成本攀升将使尚未解决的欧元区结构性问题再度成为焦点。10年期西班牙公债收益率录得2012年8月以来最大单日涨幅。

德债期货 回落131个跳动点，报142.13，稍早触及2月以来最低141.95。

London and Capital的固定收益产品部主管Sanjay Joshi表示，贝南克称未来经济数据是关键，投资者预计未来几周市场波动加剧。为免受上述情况影响，他将资金转入短期资产。

10年期德债收益率 急升11个基点，报1.66%。两年期德债收益率 上扬8个基点，报0.25%。欧元区货币市场曲线仍然偏陡。

10年期意大利公债收益率 大涨30个基点，至4.56%。10年期西班牙公债收益率 跳涨34个基点，报4.86%。信贷违约互换成本也攀升。