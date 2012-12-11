《亚洲金融分析》亚洲债券市场开启电子交易时代

* 亚洲债券发行创纪录高位,但成交量下滑

* 增长将由电子交易引领,而非交易岗位

* 多交易商与单交易商平台展开竞争

撰稿 Saikat Chatterjee 编译 石冠兰/李婷仪

路透香港12月11日--- - 亚洲作为电子债券交易的后起之秀,正在迎头赶上世界其他国家.尽管新发债规模升至纪录高位,交易量下滑与监管要求增加却对银行交易部门造成压力.

现在亚洲发行的美元计价公司债,有近半通过大银行及其他市场参与者提供的平台上进行电子交易,而四年前这还是空白.

尽管随着亚洲债市的深化,对于有经验人才的需求将会一直存在,但在这个已经相当集中化发展的市场中,朝电子交易迈进将会使得所需人力更形精简;这块市场的前六大业者已控制全球固定收益产品成交额的一半以上,二线公司要么退出,要么削减业务.

债券交易巨头摩根大通 就是一个例子.亚洲(除日本外)固定收益结构与外汇产品主管Shankar Hari表示,尽管该行"逐渐增加交易员和销售人手,"但关注点仍在电子交易平台上.

"我们意识到这是唯一的前进方向,随着新管制规则的出台,我们应准备好能够增加市场份额,"他称.

把电子交易效率置于招聘更多交易员之前,是严峻的现实所致:德意志银行指出,今年全球投行营收将降至2,400亿美元,较2009年减少三分之一.

这并非是由于债券供应减少了--今年迄今,亚洲发行者在国际市场共销售了近1,320亿美元债券,这样创纪录的规模远超过2011年的760亿美元.

但随着养老金基金和保险商等大型债券投资者对于交易对手和市场风险日益忧虑,他们囤积有价证券,而不是出借给银行做买卖,导致交易流动性流失.

加上巴塞尔协议III等更加严格的监管要求和自营交易限制等,做市商在市场萎缩之际却面临着更高的成本.研究公司Celent预计,大型投行在巴塞尔协议III之下执行信用产品现货交易的成本增加近一倍.

瑞银 10月时甫宣布裁撤一万个工作岗位,并结束其全球固定收益业务.

"尽管整体市场在整并过程中呈现集中化发展,但是亚洲固定收益市场的电子交易肯定会成长,"金融研调机构Greenwich Associates社长Abhi Shroff说.

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**亚洲成长空间大**

在亚洲市场中,公债是资金潮尚未敲开的一座大门.根据数项估计,电子交易在韩国及日本市场的份额约为百分之十几出头,而新加坡与香港则是接下来可望出现成长的市场.

相反地,有将近半数的欧洲公债市场和逾80%的美国公债是透过电子平台交易.

Shroff说,Greenwich的年度调查在亚太(除日本外)地区访问了超过一千位市场人士,结果显示他们对线上交易当地货币计价债券的趋势也有极大兴趣.

亚洲的这股潜力激起业界一股卡位潮,不论是透过单一交易商,或者多方交易平台,目的就是要锁定市场份额.所谓单一交易商平台指的是有意买卖券的投资人向一家银行直接议价,而多方交易平台则是投资人可一次与多家交易商、银行及券商议价.

多数一线债市交易券商例如高盛 、德意志银行 、摩根大通等,均有其自有的电子平台.贝莱德则在其新平台提供交易.

金融资讯服务供应商汤森路透 和竞争对手彭博,还有其他市场参与者MarketAxess、Bondvision等,也都各有平台.

单一交易商平台在债券交易方面,并不如其在外汇或股市交易般那样成功.汇市及股市产品的同质性较高,可以为客户量身打造.但债市商品品项众多,即使是全球性银行也很难维持庞大仓位.

另外,对多方交易平台有利的是,有些监管当局要求退休基金经理人和保险业者,在进场交易之前必须先取得一定数量的报价.

"亚洲就像是个弹簧线圈,当债券市场完全对外资开放时,它将一举弹升呈现大幅成长,"摩根大通的Hari说.(完) (译文审校 张明钧)