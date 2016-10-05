全球债市收益率还将在当前的历史低位保持至少五年--汇丰

路透伦敦10月4日 - 债券收益率只会上升，是吗？

对汇丰全球利率策略主管Steven Major而言答案是否定的。他准确预测过近些年全球债券收益率大幅下滑，并且在周二预测收益率将在当前历史低位再保持五年。

英国、日本和欧元区指标公债收益率今年已降至历史低位，在日本和欧元区甚至降为负值；美国的指标公债收益率也接近纪录低位。

在政治不确定性升高的环境下，全球央行面对增长迟滞和通胀持续偏低问题，进行了多轮债券购买和降息。这为全球债券收益率30年来的下滑走势又添了一把柴。

多数分析师认为，债券市场长达30年的牛市已经结束，收益率只会上升。例如德意志银行就表示，利率、收益率和通胀率上升将是未来35年的主要特征。

但汇丰的Major认为，全球沉重债务负担压制了经济成长，进而使得实质自然利率保持在低位。他认为，各国央行的资产负债表仍将扩大，量化宽松刺激举措将继续。

“这波牛市并未结束。只是由于收益率已经下降，所以未来并不一定上升，”Major周二在给客户的报告中称。“2021年，收益率将不会高于目前的水准。”

他预计10年期美债收益率明年底将来到1.35%，低于目前的1.62%，德国10年期公债收益率届时将降至负0.20%，低于目前的负0.10%；日本10年期公债收益率料也从目前的负0.06%降至负0.20%。

Major认为，发达国家大多都不存在通胀，发达国家和新兴市场债务水平持续上升，过去10年的危机后政策未能起到提振经济增长的效果。

他说，债券收益率要明显上涨，必须要有一个重大事件推动。这可能包括民粹主义升温，触发各国政府政策发生根本性转变，或者央行的使命出现重大调整。

经济数据可能比预期强劲，但另一方面“经济趋向衰退会催生低收益率，并支持收益率维持在低位”。(完)