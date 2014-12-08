意大利富豪Bonomi提高报价 与复星国际竞购Club Med

路透巴黎/米兰12月5日 - 意大利富豪Andrea Bonomi周五将竞购法国度假村运营商Club MediterraneeCMIP.PA的报价提高至每股24欧元，高于中国富商郭广昌提出的23.50欧元报价。

按照Bonomi的最新报价，对Club Med的估值为9.15亿欧元(11亿美元)。自去年5月郭广昌提出每股17欧元的收购价格以来，这已经是投资者要求公司考虑的第七个收购报价。

Club Med股价周五收高2.18%报24.32欧元，暗示一些投资者预期收购报价还将继续上提。Bonomi的上一个报价为23欧元。

郭广昌透过总部设在上海的综合企业复兴国际(0656.HK)表示，他正在评估这一形势。

目前Bonomi与郭广昌持有的Club Med股权可谓势均力敌，12月1日时，Bonomi持有18.9%股权，郭广昌则持有18.3%。

法国金融市场管理局(AMF)已经介入以便加速收购过程，要求竞价各方加快报价速度。该机构周五宣布，郭广昌若要提出竞争报价，不得迟于12月19日1700GMT。(完)

(编译 郑茵 审校 张明钧)

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