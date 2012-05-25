《明报》：书商廉价课本乏问津 书价高昂学校有角色

（5月25日社评）

书价高昂困扰家长,书商唯利是图,教育局应对失措,固然要负起主要责任;学校因循,不肯调适转变,使一些售价较便宜教科书乏人问津,未能起到调节市场作用,也是原因之一.教科书市场力量失效,形成寡头垄断,书价被少数出版商操控的局面,若学校积极主动,与家长沟通达成共识,就有可能改变;若更多学校采用小型书商出版的课本或清水版教科书,一个教科书买家市场会逐渐形成,书价就有望回到较合理水平.

例如用环保纸、黑白印刷等,论外表观感,这些教科书当然比不上豪华版教科书,不过,书价却明显较低.同样是适用课本,学校只要拣选小型书商的课本或清水版教科书,就可以减轻家长负担,不过,现实上,这些教科书只得到极少学校青睐.

书商变相控制了学校和教师之後,除了发展出许多不必要教材、精装印刷等豪华包装以外,最重要是书商与学校、教师这种主从关系,扭曲了市场,形成寡头垄断,新来者难以加入竞争.价格本应是市场的关键因素,小型书商或清水版教科书售价再便宜,却未能吸引更多学校选用,证明价格因素在教科书市场,作用不大.所以,目前的教科书市场,书商若没有学校、教师变相“协助”,卖家市场就不会出现,书商也不致坐大至嚣横霸道,目中无政府.

在教科书售价问题上,只要教育局、学校和教师、家长3方面持份者紧密合作,则唯利是图的书商就会被孤立,只要出现这种状□,就有望改变家长和学生被书商鱼肉的情□.这个,也是梁振英政府要关注和处理的问题.

注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.

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