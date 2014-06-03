赫芬顿：想成功 多睡觉

澳新汇市：澳元走软受不温不火通胀数据影响，新西兰元跌至两周低点
路透悉尼/惠灵顿4月26日 - 澳元周三连续第二个交易日下滑，此前公布的澳洲第一季通胀数据不温不火，支撑对于未来数月利率前景温和的预期。
(本文由路透中文网编译提供)
路透威尔士海伊镇6月2日（记者 Nigel Stephenson） - 金钱和权力虽好，但若真想有一个成功的人生，请关掉手机多睡觉。
这是阿里安娜·赫芬顿（Arianna Huffington）在海伊文学艺术节传递的信息。赫芬顿为《赫芬顿邮报》（Huffington Post）创始人，是商界女强人。
赫芬顿称，世界各地的政界和商界领袖以及他们手下的员工们，为了追逐金钱和权力，通常都过着睡眠不足和过劳的生活。
她还称，一味只追逐这两个目标的人有一天可能会垮掉。“这就像是坐两条腿的凳子，迟早会摔下来。”
赫芬顿当然知道这一点。七年前，她的身体曾因过度劳累而垮掉，在摔倒时磕了头部。
“用任何有理智的定义来看，当你倒在自己的血泊中……这绝不是成功，”她说。
赫芬顿称自己身体响起警钟产生的首个结果便是多睡觉。“那简直就像是特效药，”她说。
赫芬顿在3月份出版了一本讲述如何更好生活的书。她在书里推荐了四件事：康乐，包括良好的睡眠；好奇心；智慧和付出。（完）
编译：侯雪苹 发稿：程芳
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