电子书提供便捷 现代人阅读增加

Alphabet旗下谷歌硬件合作商发布新的虚拟现实电子设备
路透1月6日 - Alphabet旗下谷歌加大虚拟及增强现实技术的开发，其硬件合作商本周在拉斯维加斯举行的CES电子产品展览中发布了带有谷歌该项科技的新电子设备。
路透纽约12月8日电（记者 Dorene Internicola）---虽然书店的日子相当不好过，但这不代表大家不爱读书，恰恰相反，在五花八门电子书的推动下，人们的阅读是增加了。
"今年好消息不断。总的说大家更爱读书了。现在买书容易了，大家的阅读也增加了。"亚马逊资深图书编辑Chris Schluep称。
亚马逊5月称，4月1日至5月19日期间，亚马逊网站每卖出100本纸质图书，其Kindle电子书的销量就能达到105本。
非文学类书籍中销量最高的是沃尔特‧艾萨克森撰写的《史蒂夫·乔布斯传》。
Schluep认为2011年文学书籍形势大好，未来趋势是更多文学书籍上市，因新老作家出书量很大。
Schluep预计，图书行业最大的趋势是年轻作家出版系列读物。他还预计更多人自己出书。（完）
编译：李富强 发稿：王燕焜
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