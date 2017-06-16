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中国财经报道 | 2017年 6月 16日 星期五 21:43 BJT

美国热股：Booz Allen Hamilton称正接受美司法调查，盘初暴跌近19%

路透6月16日 - 全球最大型的咨询公司之一Booz Allen Hamilton Holding Corp在一份监管文件中称，美国司法部正在对该公司一些政府服务的收费方式进行调查。

Booz Allen Hamilton股价周五盘初暴跌18.6%，报32.00美元。(完) (编译 王洋; 审校 母红)
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