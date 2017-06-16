美国热股：Booz Allen Hamilton称正接受美司法调查，盘初暴跌近19%

标题新闻：优步(Uber)联合创始人卡拉尼克(Travis Kalanick)迫于投资者的压力辞去CEO职务--纽约时报
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路透6月16日 - 全球最大型的咨询公司之一Booz Allen Hamilton Holding Corp在一份监管文件中称，美国司法部正在对该公司一些政府服务的收费方式进行调查。
Booz Allen Hamilton股价周五盘初暴跌18.6%，报32.00美元。(完) (编译 王洋; 审校 母红)
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路透上海6月21日 - 全球第四大飞机租赁集团--渤海金控周三公告称，全资子公司Avolon之全资子公司AALL周二与波音公司签署了飞机采购谅解备忘录，AALL拟向波音公司采购75架飞机，按波音公布的目标价格，这批飞机总价值约为84亿美元。
“人们再次关注油市基本面和供应严重过多的情况，对股市带来一些下行压力，”Charles Hanover Investments顾问投资经理Jonathan Roy说。