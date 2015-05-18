《路透精英汇》跨境监管标准不一 难解金融机构大到不能倒问题

路透伦敦5月17日 - 为了解决银行业“大到不能倒”的问题，各监管机构已经提出新的相关规定，但这些机构也担心欧洲与其它地区对于新规的执行不一，可能导致难以避免雷曼兄弟倒闭后的市场动荡重演。

各监管机构指出，正在拟定的新规中对于不同银行的处理可能存在不一致性，这些差别不仅是指欧元区内外、而且还存在于范围更远管辖区域，比如美国。

就算能够克服这些问题，各监管机构还是担心交易量越来越大的金融衍生品及互换市场的结算中心，可能成为新一代的大到不能倒的金融机构；金融衍生品及互换市场交易规模高达630兆(万亿)美元。

2008年雷曼银行倒闭，致使全球金融危机加速扩散，美国及欧洲等地政府被迫用纳税人的大笔资金对银行纾困，因他们担心若这类大型金融机构垮台，可能把整个金融体系也拖下水。

全球各国决策者目前正要求银行业建立安全缓冲，规模必须大到足以安然度过未来的危机，或者能够在不必害怕引发体系崩溃的情况下容许破产。

决策者的信心来自于两项举措。

以新的“解决”机制进行重组，或者有序关闭破产银行，从而令客户帐户与付款等部分关键业务能够持续运作。

银行业也必须向投资者出售“自救”债券。如果银行核心资本在危机中下降至危险低点，这些债券的持有者同意承担损失。投资者也能将手中的债券兑换成银行股票，但不能像过去一样要求公共资金提供金援。

根据20国集团(G20)的一份提议，全球最大的30家银行必须发行自救债券，其中许多为德意志银行与汇丰控股等欧洲银行。不过由各国与泛国家级的监管机构制定的涵盖较大范围银行业者的规定可能有所不同。

欧盟银行业管理局(EBA)监管事务主管Isabelle Vaillant担心，欧洲内部和全球自救债券数量要求规范、银行问题解决机制存在不一致性。

“(不同)层面是可能导致不一致的原因，因为在全球层面可能会是一个数字，而在欧洲，则是具体案例具体分析，”她说。“我担心我们现有的制度在欧洲以外的跨境执行中仍不可行，即便在欧洲内部也行不通。”

由于大银行在许多地域辖区经营，不同的监管机构之间发生“串线”的可能性令人担忧，尤其是已有雷曼兄弟破产、导致监管机构之间互不信任的惨痛教训。

在欧元区，新成立的单一清算委员会(SRB)将负责决定区内150家最大银行发行的自救债券的数量。但在欧盟的其他国家，比如英国，规定则由国内的监管机构制定。在决定是否关闭一家银行时也是这种情形。

使问题更为复杂的是，许多银行的业务既涉及欧元区国家，也涉及区外的欧盟国家，在欧盟之外也有重要业务。

SRB负责人Elke Koenig并不认为欧元区内规范会出现不一致的情形，但认同在涉及跨境时还有很多问题“有待解决”。Koenig说，“如果我们发布一条解决决定，可能不会马上被美国或是亚洲认可。”

**大多得到解决**

不过，监管部门和银行业者表示，这些举措使得处理“大到不能倒”的问题有所进展。

“问题已大量得到解决，”汇丰控股主席范智廉(Douglas Flint)上周在路透金融监管峰会(Reuters Financial Regulation Summit)上称。

但他指出，需要一些时间来解决全球监管合作和破产法之间存在“细微差别”的问题；他并补充道，这部分归因于各地区对自救问题的看法存在文化和社会差异。

渣打银行驻新加坡批发银行法务部主管John Ho称，还有更多工作要做，尤其是涉及国际放贷机构时。“一项需关注的问题是，当一家银行经营跨国业务时，适用哪些法规？”

曾任德国金融监管局主管的Koenig质疑“大到不能倒”的问题能够被完全根除。她称“你永远无法宣布胜利，并称‘我已经永远解决了这个问题’，但我可以说我们已经取得很大的进展。”(完)

(编译 张明钧/陈宗琦/李春喜/许娜；审校 郑茵/杜明霞/龚芳)

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