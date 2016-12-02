《BORDOFF专栏》油市王者OPEC归来

2016年5月30日，维也纳，石油输出国组织（OPEC）总部的组织标识和附近的一个交通标识牌。 REUTERS/Heinz-Peter Bader

（本文作者曾担任美国总统奥巴马的能源顾问，为哥伦比亚大学全球能源政策中心主任，并担任国际及公共事务专业实务教授。以下内容仅代表其个人观点）

撰稿 Jason Bordoff

路透12月1日 - 两年前，当石油输出国组织(OPEC)选择坚拒减产，放任油价崩跌时，许多唱衰一派开始预言OPEC的没落之日。然而在本周三，OPEC似乎重获新生，作出减产120万桶/日的协议。

OPEC或许沉寂了一段时间，但沙特主导OPEC作出让油价崩跌的决定，是一个很务实的决定，并非基于意识型态。如今OPEC以行动重重地提醒世人，当情况改变时，OPEC也会改变，以为OPEC已无足轻重的想法，将是很愚蠢的。

2014年11月时，美国页岩油产量正以约100万桶/日的年增速成长，这是惊人的增速。从极地、深海到油砂，稳定的高油价吸引数千亿美元资金投入开发高成本石油供应源。

伊朗的石油出口量从2011年的240万桶/日，到2013年时降至不到100万桶/日，当时外界预期一旦制裁措施解除，伊朗将会增加产量。此外，多数其他OPEC国家，以及墨西哥及俄罗斯等不属OPEC的产油国，也都透露不会加入任何实质减产行动，要让沙特挑起全部工作。

沙特人之前曾经见到过类似的戏码。1980年代，石油部长Yamani削减产量以支撑油价，结果却令市场份额和出口量下降，耗费了数年时间才得以恢复。此事被视为沙特在油市管理上代价最高的一个错误，因而该国不愿再重复犯错。

回想起来，除了所有这些挑战，沙特当时似乎明显误判了美国和其他产油国会作出的反应。人们原本预计美国页岩油会随油价走低而出现大幅滑坡。还有许多人认为，更长周期、高成本的产油国会很快开始放缓生产。此外，2014年底以中国为首的多个国家石油需求增速放缓，令很多国家大跌眼镜，当中就包括沙特。

在这一切的原因之外，还可能包含一项地缘政治因素。沙特和伊朗的关系现在降到了低点；伊朗长期以来都在挑战沙特的地区大国地位。在伊朗力争返回油市之时，沙特并不乐于为其提供便利，没有作出支撑油价、向伊朗让出市场份额的举动。

眼下的油市与两年前相比大大不同。重要的是，包括沙特在内的OPEC成员国的经济形势也发生了不小的变化。

据Wood Mackenzie显示，全球油气行业有近1万亿(兆)美元的资本投资已被砍掉或推迟。美国页岩油产量下降，页岩油业者取得低廉融资的管道大减。伊朗的石油产量目前恢复至接近制裁前的水平。

另外，OPEC和非OPEC产油国正面临沉重的经济压力和预算缺口，加大了推高油价的紧迫性。

2014年时，沙特坐拥7,500亿美元外汇储备，因而比其他产油国更有能力承受冲击，但它并非丝毫不受影响。沙特经济已大幅放缓，弥漫景气衰退的担忧，尤其是在非石油领域。沙特政府已削减薪资和福利，提高能源价格，并寻求非石油收入来源，但民众对这些紧缩措施的不满情绪日渐升温。

沙特政府已提出了一项雄心勃勃且可圈可点的经济改革计划，力争使经济多元化，但要耗费数年来贯彻实施。虽然低油价是改革的一个催化剂，但也导致非石油领域变弱，并阻碍外商投资，从而加大了实施改革的难度。

美国页岩油依然是一个会让情况更加复杂因素。虽然美国页岩油产量已较2015年4月高峰减少了约100万桶/日，但该行业的效率已明显提高。据达拉斯联邦储备银行估计，美国页岩油的损益平衡点已从2014年的每桶79美元降至当前的53美元。

尽管不确定性犹存，但越来越明显的是，在油价回升时，美国页岩油能够大幅反弹。页岩油回归以及全球石油需求增长的速度，将决定OPEC减产的决定是透过推高油价最大化了自己的收入，还是仅仅将市场份额拱手让给了美国的原油供应商。

美国页岩油规模已然不容小觑，而且周期已经更短，这都给OPEC控制油价的能力带来新的重大限制。OPEC可能已经丧失了1973年阿拉伯石油禁运以后令市场长久恐惧的、操纵油价的威力。

当油价飙升时，沙特阿拉伯其实已经有很少的产能提升空间。该国已经明确表态，不想做机动供应国，去推高因结构性市场因素导致的低油价。

但维也纳的协议提醒人们，在成员国看到提升收入的机会及有利环境时，OPEC集体采取行动仍是有可能的。另外，预计2020年之后，还需要OPEC大量增加供应来满足更高的需求。

OPEC可能不再像曾经那样叱咤风云只手控制油市，但有关OPEC已死的说法未免太过夸张。(完)