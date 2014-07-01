彪马与多特蒙德展开股权收购谈判--报道

图为德国体育装备制造商彪马的标志。 REUTERS/Michaela Rehle

路透法兰克福6月30日 - 《德国商报》(Handelsblatt)据从公司方面得到的消息称，德国运动装备制造商彪马(PUMG.DE)正与德甲足球俱乐部多特蒙德(BVB.DE)展开股权收购谈判。

报纸援引消息人士说法称，尽管双方尚未达成一致，但预计谈判将在今年夏天结束。

上周五，多特蒙德（唯一上市的德国足球俱乐部）声称，他们将从主赞助商、化工企业赢创<EVKn.DE获得2670万欧元（折合约3640万美元）的注资，后者将得到俱乐部9.06%的股份作为回报。

多特蒙德在此时的声明传出了这样一个信号：可能有更多的投资者引入计划。

彪马公司对《德国商报》的报导拒绝置评，多特蒙德方面则还未给出回复。

（1美元=0.7331欧元）

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（完）

编译：顾桥孜 发稿：王燕焜

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