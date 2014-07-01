彪马与多特蒙德展开股权收购谈判

美国热股：花旗上调霍尼韦尔目标价，盘初触及纪录高位
路透4月24日 - 花旗集团上调霍尼韦尔(Honeywell)目标价，推升其股价触及130.00美元的纪录高位。 霍尼韦尔盘初急升2.3%，报129.99美元。(完) (编译 母红; 审校 利棣儿)
(本文由路透中文网编译提供)
路透法兰克福6月30日 - 《德国商报》(Handelsblatt)据从公司方面得到的消息称，德国运动装备制造商彪马 正与德甲足球俱乐部多特蒙德 展开股权收购谈判。
报纸援引消息人士说法称，尽管双方尚未达成一致，但预计谈判将在今年夏天结束。
上周五，多特蒙德（唯一上市的德国足球俱乐部）声称，他们将从主赞助商、化工企业赢创<EVKn.DE获得2670万欧元（折合约3640万美元）的注资，后者将得到俱乐部9.06%的股份作为回报。
多特蒙德在此时的声明传出了这样一个信号：可能有更多的投资者引入计划。
彪马公司对《德国商报》的报道拒绝置评，多特蒙德方面则还未给出回复。
（1美元=0.7331欧元）
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(完)
编译：顾桥孜 发稿：王燕焜
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