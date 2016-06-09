韩国央行6月意外降息至纪录低位 时机选择早于市场预期

路透首尔6月9日 - 韩国央行周四降息25个基点至纪录低位1.25%，降息时间早于外界预期，因为通胀未能加速，且出口远未反弹。

韩国央行一名媒体官员宣布了货币政策委员会的降息决定，但未作详细说明。央行总裁李柱烈将于0220GMT召开记者会。

这是韩国央行自2015年6月以来的首次降息。

此前接受路透访问的23名分析师中，仅有四人预期央行降息，不过大多数认为央行按兵不动的分析师预计7月将会降息。

在央行总裁记者会当中，市场参与人士将细究今日决议是否为一致通过。

“今年将难以负荷再度降息的压力。政府下半年的计画将为众所瞩目，但我目前预计这会是今年最后一次降息，”三星证券固定收益分析师Lee Sur-bee表示。

“许多人原预期美联储会在6月或7月升息，但在5月就业数据出炉后，看来不可能在6月加息。韩国央行可能早就认为，在美国升息前采取行动会更为安全。”

韩国公债期货大幅跳升，韩元兑美元KRW=回吐稍早涨幅，在决议出炉后旋即走贬。

分析师预期央行近期降息的原因有好几个，其一是韩国5月通胀率为0.8%，进一步远离央行2%的目标位。韩国出口自去年1月以来连连下降，也给该国经济前景蒙上阴影。

国际货币基金组织(IMF)也因此将韩国2016年国内生产总值(GDP)增长率预测值从2.9%调降至2.7%，本月早前，经济合作暨发展组织(OECD)也将韩国GDP增长率预估从3.1%降至2.7%。

韩国央行亦料将在7月的季度评估报告中下调今年的GDP增长率预估。目前预估为增长2.8%。(完)