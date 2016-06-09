韩国央行6月意外降息至纪录低位 时机选择早于市场预期

德国副总理对保护主义和民族主义发出警告
他还对特朗普威胁对宝马公司在墨西哥生产的汽车提高边境税提出批评。加布利尔称贸易壁垒将提高美国国内汽车价格，降低汽车的质量。(完)
路透首尔6月9日 - 韩国央行周四降息25个基点至纪录低位1.25%，降息时间早于外界预期，因为通胀未能加速，且出口远未反弹。
韩国央行一名媒体官员宣布了货币政策委员会的降息决定，但未作详细说明。央行总裁李柱烈将于0220GMT召开记者会。
这是韩国央行自2015年6月以来的首次降息。
此前接受路透访问的23名分析师中，仅有四人预期央行降息，不过大多数认为央行按兵不动的分析师预计7月将会降息。
在央行总裁记者会当中，市场参与人士将细究今日决议是否为一致通过。
“今年将难以负荷再度降息的压力。政府下半年的计画将为众所瞩目，但我目前预计这会是今年最后一次降息，”三星证券固定收益分析师Lee Sur-bee表示。
“许多人原预期美联储会在6月或7月升息，但在5月就业数据出炉后，看来不可能在6月加息。韩国央行可能早就认为，在美国升息前采取行动会更为安全。”
韩国公债期货大幅跳升，韩元兑美元KRW=回吐稍早涨幅，在决议出炉后旋即走贬。
分析师预期央行近期降息的原因有好几个，其一是韩国5月通胀率为0.8%，进一步远离央行2%的目标位。韩国出口自去年1月以来连连下降，也给该国经济前景蒙上阴影。
国际货币基金组织(IMF)也因此将韩国2016年国内生产总值(GDP)增长率预测值从2.9%调降至2.7%，本月早前，经济合作暨发展组织(OECD)也将韩国GDP增长率预估从3.1%降至2.7%。
韩国央行亦料将在7月的季度评估报告中下调今年的GDP增长率预估。目前预估为增长2.8%。(完)
(编译 徐文焰/龚芳/白云; 审校 王丽鑫/于春红/王兴亚)
他还对特朗普威胁对宝马公司在墨西哥生产的汽车提高边境税提出批评。加布利尔称贸易壁垒将提高美国国内汽车价格，降低汽车的质量。(完)
“谁都没有做好准备。我们都在即兴发挥，”当被记者问及英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)暗示退欧谈判时将利用公司税作为一种筹码时，萨潘这样表示。
路透瑞士达沃斯1月17日 - 美国总统当选人特朗普的高级顾问Anthony Scaramucci，周二就美元走强带来的风险提出警告。