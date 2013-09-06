博西家用电器在全球召回500万台洗碗机

路透法兰克福9月5日 - 博西家用电器有限公司（BSH Bosch und Siemens Hausgeraete）在全球范围内召回500万台洗碗机，原因是发现这些产品某一电路器件存在起火风险。

该公司发言人周四称，上述产品的过热问题已经存在多年，但他们一直觉得是与使用地电网相关问题引起的。博西家用电器有限公司是西门子(SIEGn.DE)与罗伯特·博世（Robert Bosch）的合资公司。涉及的品牌包括博世、西门子、Neff、Constructa等。

这位发言人称，英国、澳大利亚、新西兰、台湾和爱尔兰发生过相关事故，该公司2009年曾首次在美国召回洗碗机。

该公司如今发现，1999年至2005年期间生产的洗碗机的某一电路器件至少是过热问题部分原因，促使该公司从8月30日开始在全球范围内召回。

该发言人称，德国涉及的洗碗机中200万台已售出，公司接到过69起洗碗机内部冒烟事故报告，但绝大多数都没有发生起火事故。

该发言人没有透露全球范围相关事故的数量以及此次召回的成本。（完）

编译：侯雪苹 发稿：程芳

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