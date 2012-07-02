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路透中文体育短讯 | 2012年 7月 2日 星期一 15:02 BJT

波什因伤退出梦之队 无缘伦敦奥运

NBA迈阿密热火前锋波什宣布，因腹部肌肉拉伤未愈，将退出出征伦敦奥运的美国男篮代表队。波什因这一伤势在NBA季後赛中共缺席9场比赛，但在总决赛中复出，帮助热火战胜俄克拉荷马雷鸣，摘得总冠军。“对於无法代表国家出征伦敦奥运会，我感到非常失望和遗憾，”波什在声明中表示。路透

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