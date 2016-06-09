焦点：韩国央行降息至纪录低点 因贸易及结构性改革加剧经济风险

路透首尔6月9日 - 韩国央行周四祭出意外之举，将政策利率降至1.25%的纪录低点。韩国政府正在推动陷入困顿的船运和造船业实施重大改革。

这是韩国央行2015年6月以来首次降息。

接受调查的23位分析师中，只有四位预估央行将降息至1.25%，但在预期6月维持利率不变的分析师中，多数人认为7月央行会降息。

韩国央行总裁李柱烈在新闻发布会上表示，降息是政策委员会一致决定的。

“问题在于，我们预计今年下半年下行风险将增加，”李柱烈表示。“我们认为全球贸易低迷的景况比预期更糟。一旦企业开始加速重组，也会存在下行风险。”

亚洲第四大经济体--韩国贸易量自去年1月以来锐减，令该国以出口为导向的经济前景一片黯淡；在此同时，通胀持续低迷则为利率下调敞开大门。

韩国政府及央行周三表示，将成立一个规模11万亿韩元(95.0亿美元)的基金，为面临航运及造船业重整曝险最多的两家国有银行提供支持。

李柱烈坚称前次会议已充分暗示将会降息，并指出该央行的决议并非取决于美联储的政策。外界预期美国今年至少会升息一次。

许多分析师之前都认为，6月或7月是韩国央行降息的最后机会，因为美联储升息正愈发临近。

“许多人原本预计美联储将在6月或7月升息，但在美国5月非农就业报告公布后，6月升息看来已经不可能。韩国央行或许觉得，赶在美联储升息以前采取行动将较为安全，”三星证券分析师Lee Sur-bee说道。

该分析师还称，韩国央行周四的行动是今年内最后一次降息。路透调查的很多分析师都认同这种观点。韩国央行总裁已经表示，韩国利率应当维持在高于发达经济体的水准。

韩国公债期货<0#KTB:>在新闻发布会后抹去部分涨幅，但日内仍升0.07点，报110.63。截至0418 GMT，韩元兑美元持平，在降息声明公布后韩元曾一度短暂下滑。

谈及韩国高家庭债务问题，韩国央行总裁表示，借款可能会放缓，尽管利率下调，因为银行严格筛选潜在负债者。

他并称，通胀在2017年可能接近央行2%的目标。

韩国央行在7月季度评估时料将下修对今年经济成长2.8%的预估。

国际货币基金组织(IMF)已将韩国2016年国内生产总值(GDP)成长率预估下调至2.7%，4月时预估为2.9%；本月稍早经济合作暨发展组织(OECD)则将其成长率预估从3.1%调降至2.7%。

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