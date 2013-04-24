波士顿嫌犯亲属称兄弟俩遭俄罗斯陷害

波士顿马拉松爆炸案两名嫌疑人的亲戚Said Tsarnaev称，俄罗斯当局将两兄弟描述成在美国活动的车臣恐怖分子，两兄弟是俄罗斯阴谋的牺牲品。Tsarnaev认为，莫斯科想要让西方国家相信，在俄罗斯北高加索地区的伊斯兰主义运动已演变成全球性运动，并导致了美国目标被袭击。图为疑犯兄弟幼年照。路透